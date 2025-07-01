Макрон вперше за майже три роки провів телефонну розмову з Путіним.

Французький лідер закликав російського співрозмовника до «якнайшвидшого» припинення вогню в Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон вперше з вересня 2022 року провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила газета Le Figaro з покликом на пресслужбу Єлисейського палацу. Головною темою перемовин стала російсько-українська війна.

Французький лідер «підкреслив непохитну підтримку Францією суверенітету й територіальної цілісності України» та «закликав до якомога швидшого припинення вогню і початку переговорів між Україною та Росією для міцного й тривалого врегулювання конфлікту», – йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Путін, як повідомила пресслужба Кремля, вчергове заявив, що «український конфлікт – це прямий наслідок політики західних держав, які протягом багатьох років іґнорували інтереси безпеки Росії, створювали в Україні антиросійський плацдарм, потурали порушенням прав російськомовних жителів, а тепер ведуть лінію на затягування бойових дій, здійснюючи підживлення київського режиму різними сучасними озброєннями».

Щодо іранського ядерного питання, сторони «вирішили скоординувати свої зусилля та найближчим часом разом продовжити обговорення цього питання», – заявили у Єлисейському палаці. Обидва лідери погодилися, що кризи на Близькому Сході слід вирішувати «дипломатичним шляхом».