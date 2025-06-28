Конго і Руанда підписали мирну угоду у Вашінґтоні.

Домовленості було досягнуто під егідою та за посередництва США.

Руанда та Демократична Республіка Конго підписали у Вашінґтоні мирну угоду. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Домовленості між ворогуючими сторонами було досягнуто під егідою та за посередництва Сполучених Штатів.

Підписи під угодою про закінчення бойових дій на сході ДР поставили міністри закордонних справ двох африканських країн – Тереза ​​Кайіквамба Ваґнер та Олів'є Ндухунґірехе. На церемонії був присутній державний секретар США Марко Рубіо. «Зараз ми є свідками історичного моменту після 30-річної війни» – сказав він на церемонії підписання.

Тепер документ повинні також підписати президенти країн Поль Каґаме і Фелікс Чісекеді. «Ми дуже раді і з нетерпінням чекаємо, коли глави держав, президенти країн приїдуть до Вашінґтона через кілька тижнів, щоб остаточно узгодити протокол і угоду. Але сьогодні – важливий крок у цьому напрямку, і ми вдячні, що можемо провести цю зустріч тут», – сказав Рубіо.

Підписана угода передбачає створення спільного координаційного механізму для гарантування безпеки в зоні конфлікту і виведення руандійських військ зі східної частини ДР Конго протягом 90 днів, йдеться в копії документа, отриманій аґенцією Reuters. Крім того, згідно з документом, дві країни також зобов'язалися створити основу для реґіональної економічної інтеграції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вдалося завершити «одну з найстрашніших воєн». За його словами, виступивши разом з Катаром посередниками у врегулюванні конфлікту, Сполучені Штати забезпечили собі права на майбутню розробку значної частини корисних копалин, якими багата ДР Конго. Трамп пригрозив «дуже суворими санкціями, як фінансовими, так і іншими», якщо мирна угода буде порушена.

З часів геноциду в Руанді 1994 року Демократична Республіка Конго перебуває з нею в стані збройного конфлікту. За цей час понад сім мільйонів конголезців стали вимушеними переселенцями. Причиною останнього загострення конфлікту стало відродження повстанського угруповання «Рух 23 березня» (M23), яке представляє інтереси етнічної меншини тутсі й користується підтримкою військовиків зі сусідньої Руанди. 27 січня це угруповання змогло встановити контроль над Гомою, важливим містом на сході ДРК, населення якого становить близько двох мільйонів осіб.

Як стверджують експерти, саме по собі підписання угоди не означає, що бої найближчим часом припиняться. Справа в тому, що в конфлікті бере участь безліч угруповань, лише умовно підконтрольних центральним урядам двох країн.