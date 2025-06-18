США можуть розпочати військові дії проти Ірану протягом 24–48 годин.

Трамп наразі вирішує, чи вдасться залагодити конфлікт дипломатичними методами, чи таки доведеться віддати наказ про початок операції.

Протягом наступних 24–48 годин може бути ухвалене рішення про долучення Сполучених Штатів до військової операції Ізраїлю проти Ірану. Про це повідомив телеканал ABC News з покликом на джерела в адміністрації президента Дональда Трампа.

Як повідомили співрозмовники ABC News, за цей час Білий дім може вирішити, чи можливо врегулювати конфлікт з Іраном дипломатичними методами, чи таки президент США Дональд Трамп повинен віддати наказ про початок військових дій.

Як повідомили джерела телеканалу, в Білому домі все ще плекають надію, що вдасться повернути Тегеран за стіл переговорів і змусити підписати угоду, яка передбачатиме повну відмову від збагачення урану.

Ще до військової операції Ізраїлю Іран і США провели п'ять раундів непрямих перемовин за посередництва Оману, щоби врегулювати питання, пов'язані з ядерною програмою Тегерана. Незважаючи на кілька спроб укласти угоду, консультації опинилися під загрозою зриву через суперечки про збагачення урану. Шостий раунд переговорів, запланований на 15 червня в Маскаті, був скасований після атаки Ізраїлю на Іран.