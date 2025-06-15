1208-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:30 Агенти ГУР знеструмили об'єкти російського ВПК та ЗС РФ у Калінінграді, пише Суспільне з посиланням на джерела. Зазначається, що атака була здійснена на промислову електропідстанцію, внаслідок чого повністю припинено постачання електроенергії до обʼєктів російського ВПК та Збройних сил РФ.

12:55 В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

12:20 Іранські атаки на Ізраїль припиняться, коли припиниться його агресія, заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі. Міністр звинуватив Ізраїль у спробі саботувати ядерні переговори між Іраном та США, які, за його словами, могли б відкрити шлях до угоди.

11:45 Застосунок "Резерв+" вже налічує майже 4,5 млн користувачів, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Сьогодні "Резерв+" – це майже 4,5 млн користувачів, які отримали свої облікові дані, сформували електронні військові документи. Це вмотивовані українці, які вірять у цифрову державу і також подають свої заявки на приєднання до війська. Ми зробили "Резерв+" точкою входу до війська. Там близько 6 тис вакансій розміщують наші бригади, військові частини. І цей функціонал доступний для того, щоби подати своє резюме".

11:10 Ізраїль закликає США вступити у війну з Іраном для ліквідації ядерної програми, пише Axios з посиланням на джерела. Зазначається, що Ізраїлю бракує бомб для знищення бункерів та великих бомбардувальників, необхідних для знищення іранського об'єкта зі збагачення урану, який вбудований у гору та захований глибоко під землею.

10:35 У США тривають протести проти адміністрації Трампа під гаслом "Ніяких королів", які критикували зловживання ним своїми повноваженнями, пише AP.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

320,1% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

131,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

947,4% артилерійських систем (з них 8,3% за минулий тиждень),

127,3% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

84,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Президент США Дональд Трамп заявив, що США не мають жодного відношення до останнього нападу Ізраїлю на Іран, пригрозивши:

"Якщо Іран атакує нас будь-яким чином, вся сила та міць збройних сил США обрушиться на вас на рівні, небаченому раніше. Однак ми можемо легко досягти угоди між Іраном та Ізраїлем і покласти край цьому кривавому конфлікту!"

09:25 Вночі Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю, внаслідок атаки загинули три людини, понад 200 отримали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти.

09:20 Сили оборони Ізраїлю заявили про завершення серії масштабних авіаударів по об’єктах, пов’язаних з іранською ядерною програмою.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби відбулося 203 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного й 58 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 78 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5367 обстрілів, з них 82 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3145 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Медведівка Чернігівської області; Велика Писарівка Сумської області; Шевченко Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське, Лежине Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, два артилерійські засоби та ще один важливий об'єкт російських загарбників. На Харківському напрямку противник три рази проводив наступальні дії в напрямку населених пунктів Липці і Красне Перше. На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка та у напрямку Голубівки і Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися у районах Рідкодуба, Карпівки, Ямполівки, Зеленої Долини, Серебрянського лісу та в напрямку населених пунктів Глущенкове, Ольгівка, Новий Мир, Торське, Шандриголове. На Сіверському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмових дій окупаційних військ у бік Григорівки та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень у бік Ступочок, Предтечиного та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Романівки та в напрямках Плещіївки і Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та в напрямку Мирного, Новоукраїнки, Муравки, Олексіївки. На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 34 спроби прорвати оборонні рубежі наших військ поблизу населених пунктів Розлив, Багатир, Новосілка та в напрямку Новомиколаївки, Запоріжжя, Дачного, Шевченка, Вільного Поля. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Оріхівському напрямку ворог зробив безуспішну спробу прорвати оборону наших захисників у напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби агресора просунутися вперед. На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 39 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав п’ять авіаційних ударів із застосуванням 10 керованих авіабомб, а також здійснив 264 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили шість бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 123 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 89 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжують здобувати незначні територіальні успіхи на схід від Новопавлівки, намагаючись просунутися до неї з трьох тактичних напрямків, щоб зайти в Дніпропетровську область.

• Українські війська продовжують завдавати дальніх ударів по російській оборонній промисловій базі.

• 14 червня Україна і Росія провели четвертий раунд обміну військовополоненими відповідно до результатів двосторонніх переговорів між Україною і Росією, що відбулися 2 червня в Стамбулі.