1206-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (із 22:30) росіяни атакували 55 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ рф, а також 4 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Ростовської обл. рф.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 28 збито вогневими засобами ураження, 15 локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 78%.

За минулі сім днів було збито 702 із 1268 запущених по Україні БПЛА, ще 390 локаційно втрачені (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

320,0% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

131,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

944,7% артилерійських систем (з них 8,3% за минулий тиждень),

127,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

84,2% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Вночі Ізраїль розпочав масовану хвилю атак по всьому Ірану, бомбардуючи ядерні та ракетні об'єкти, націлюючись на військових лідерів і вчених-ядерників, а також проводячи диверсійні операції на ракетних об'єктах і об'єктах протиповітряної оборони – всього атаковано більше ста об'єктів, вбиті три найвищі військові іранські командири: начальник штабу збройних сил Ірану Мохаммад Хосейн Багері; командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі; командувач Хатам аль-Анбія (командування з надзвичайних ситуацій) Голам-Алі Рашид, вбито також кількох науковців-ядерників.

Атака ведеться без підтримки США, які дистанціювалися від ударів заявою держсекретаря Марко Рубіо.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом за вчора зафіксовано 209 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинув 124 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 108 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3135 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Козацьке, Новопіль Донецької області; Новозлатопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Приютне, Приморське, Білогір’я, Чумацьке Запорізької області; Львове Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу та техніки, 4 артилерійські засоби та два пункти управління російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районах Вовчанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямках Піщаного та Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки противника у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар. На Гуляйпільському напрямку ворог проводив одну наступальну дію поблизу населеного пункту Малинівка. На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив чотири атаки в районі Новоандріївки та в бік Павлівки. На Придніпровському напрямку агресор провів одну марну спробу просування до позицій наших захисників. На Курському напрямку минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 225 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, 72 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 106 автомобілів окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Генеральний штаб України повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року російські війська зазнали понад мільйон втрат, більше половини з яких припадає на період з січня 2024 року.

• За повідомленнями, з січня по початок червня 2025 року російські війська зазнавали в середньому 1286 втрат на день, отримавши натомість незначні територіальні здобутки.

• Нещодавно російські війська просунулися через західний кордон Донецької та Дніпропетровської областей на північний захід від Курахового в рамках багатовекторних зусиль з просування в Дніпропетровську область.

• Російські війська, ймовірно, намагаються вирівняти лінію фронту в напрямках Новопавлівки та Курахового, щоб просунутися в Дніпропетровську область.

• Українські сили продовжують демонструвати свою здатність проводити успішні удари на великі відстані, спрямовані проти оборонно-промислової бази Росії.

• 12 червня Україна і Росія знову обмінялися військовополоненими відповідно до домовленостей, досягнутих сторонами під час переговорів у Стамбулі 2 червня.

• 11 червня країни Південно-Східної Європи підтвердили свою підтримку Україні, зокрема Сербія висловила готовність покращити двосторонні відносини з Україною.

• Німеччина пообіцяла надати Україні додаткову фінансову та матеріальну підтримку, зокрема системи протиповітряної оборони.