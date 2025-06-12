1205-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Вночі (із 22:00) росіяни атакували 63-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ Криму.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Одещина.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 – збито вогневими засобами ураження, 21 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 78%.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито 873 із 1620 запущених по Україні БПЛА, ще 544 локаційно втрачені (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

320,0% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

131,4% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

943,3% артилерійських систем (з них 8,7% за минулий тиждень),

126,8% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

84,2% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:30 У Харкові зафіксовано влучання російських безпілотників у трьох районах міста (Шевченківському, Салтівському і Слобідському), повідомив міський голова Ігор Терехов. 14 харків'ян отримали різні травми.

09:20 Втрати російських окупаційних військ із початку повномасштабного вторгнення сягнули одного мільйона осіб, з них понад 628 тисяч – лише за останні півтора року, відзначили в Генштабі ЗСУ.

За 2022 рік окупанти втратили 106 720 осіб (у середньому 340 осіб на добу).

За 2023 рік втрати ворога склали 253 290 осіб (у середньому 693 особи на добу).

За 2024 рік – 430 790 осіб (у середньому 1177 осіб на добу).

У 2025 році, станом на 4 червня, втрати ворога вже перевищили 200 000 осіб. У середньому в цьому році ворог втрачав 1286 осіб на добу.

Вперше Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив статистику втрат ворога 1 березня 2022 року. Тоді було заявлено про 5710 знищених окупантів і 200 полонених. Підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій.

2 березня загальні втрати особового складу російських військ зросли до 5840 осіб – за добу було підтверджено ліквідацію 130 військових.

А вже 3 березня, після уточнення данних, втрати ворога становили 9000 осіб.

Серед найбільш результативних днів для Сил оборони України варто відзначити:

– 28 листопада 2024 року – за добу втрати окупантів становили 2030 осіб;

– 19 грудня 2024 року – знешкоджено 2200 окупантів;

– 29 грудня 2024 року – знешкоджено 2010 окупантів.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом за вчора зафіксовано 220 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 86 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6064 обстріли, з яких 122 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3744 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Лютівка, Петрівка, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області; Полтавка, Коптєве, Мирноград, Удачне, Олексіївка, Іскра Донецької області; Обратне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Веселянка, Приморське Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, сім артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, п’ять пунктів управління, три склади боєприпасів та ще два інших важливих об’єкта російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного, Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий Мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, агресор намагався просуватись в бік Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та у бік Полтавки, Олексіївки, Муравки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили п’ять атак у районі Малинівки. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог провів три атаки у напрямку населеного пункту Павлівка. На Придніпровському напрямку агресор провів одну марну спробу просування до позицій наших захисників. На Курському напрямку минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 40 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 268 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 138 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 136 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Скорочення військової допомоги США Україні не призведе до сталого миру в Україні і не змусить президента Росії Путіна переглянути свою теорію перемоги.

• Кремль продовжує атакувати Україну, використовуючи риторику, яка представляє анахронічне тлумачення історії України, заперечує існування незалежної української мови та культури і дискредитує український уряд.

• Російські чиновники також намагаються риторично відокремити Україну від її західних партнерів і виступають за ескалацію російських ударних тактик в Україні в рамках ширших зусиль, спрямованих на залякування Заходу з метою послаблення його підтримки України.

• Російські чиновники продовжують просувати антинатовську та антизахідну риторику, ймовірно, в рамках постійних зусиль Кремля з підготовки російського суспільства до потенційної майбутньої війни проти НАТО.

• Українські сили продовжують завдавати удари по російських військових і оборонних промислових об'єктах у тилу Росії.

• 11 червня Україна і Росія обмінялися тілами загиблих у бою солдатів відповідно до домовленостей, досягнутих раніше під час переговорів у Стамбулі.