Федеральний суд США заблокував мита Трампа.

Судді визнали, що американський президент перевищив свої повноваження.

Федеральний суд Сполучених Штатів з питань міжнародної торгівлі заблокував президентові Дональду Трампу можливість запроваджувати мита в рамках закону про надзвичайний міжнародний економічний стан. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Колегія з трьох суддів визнала, що глава Білого дому перевищив свої повноваження.

У рішенні суду наголошується, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA), на який Трамп покликався для обґрунтування запровадження тарифів, не дає права президентові запроваджувати мита майже на весь світ.

«Суд не розглядає доцільність або ймовірну ефективність використання президентом тарифів як важеля впливу. Таке використання [тарифного важеля] є неприпустимим не тому, що воно нерозумне чи неефективне, а тому, що [федеральний закон] цього не дозволяє», – заявила колегія з трьох суддів у рішенні про видачу постійної заборони на загальні тарифні укази, що їх Трамп видавав з моменту своєї інавґурації 20 січня.

Адміністрація президента США оголосила про намір подати до Верховного суду апеляцію на це рішення колегії суддів. «Необрані судді не мають права вирішувати, як правильно реагувати на надзвичайну ситуацію в країні», – заявив заступник прессекретаря Білого дому Куш Десаї (Kush Desai).