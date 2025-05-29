Федеральний суд США заблокував мита Трампа.

Судді визнали, що американський президент перевищив свої повноваження.

 

 

Федеральний суд Сполучених Штатів з питань міжнародної торгівлі заблокував президентові Дональду Трампу можливість запроваджувати мита в рамках закону про надзвичайний міжнародний економічний стан. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Колегія з трьох суддів визнала, що глава Білого дому перевищив свої повноваження.

 

У рішенні суду наголошується, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA), на який Трамп покликався для обґрунтування запровадження тарифів, не дає права президентові запроваджувати мита майже на весь світ.

 

«Суд не розглядає доцільність або ймовірну ефективність використання президентом тарифів як важеля впливу. Таке використання [тарифного важеля] є неприпустимим не тому, що воно нерозумне чи неефективне, а тому, що [федеральний закон] цього не дозволяє», – заявила колегія з трьох суддів у рішенні про видачу постійної заборони на загальні тарифні укази, що їх Трамп видавав з моменту своєї інавґурації 20 січня.

 

Адміністрація президента США оголосила про намір подати до Верховного суду апеляцію на це рішення колегії суддів. «Необрані судді не мають права вирішувати, як правильно реагувати на надзвичайну ситуацію в країні», – заявив заступник прессекретаря Білого дому Куш Десаї (Kush Desai).

29.05.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Концерт Оксани Басси
Однією з важливих рис її творчого портрета є легкість та неупередженість у професійному контактуванні. Вона інтуїтивно відчуває партнера, намагаючись не лише залучити його до краси твору, а й створити простір свободи, натхнення у процесі виконання.
28.05.25 | | Штука
Талан чи випадковість?
Іван Личко
Цією рецензією студент Лісового інституту увійшов в історію української літератури яко перший критик, котрий прозорливо побачив масштаб таланту Винниченка.
27.05.25 | | Минуле
Після дзвінка
Юрко ТИМЧУК
Постіндустріальне суспільство довго переконувало нас, що треба якомога більше комунікувати. В реальності виявилося, що спілкування за допомогою пістолета (а краще чогось потужнішого) дає ліпший ефект.
26.05.25 | | Україна
«Танго для трьох»: він, вона і КҐБ
Ця книжка – про час, про зв’язки між українцями понад кордонами і заборонами, про мистців, які бачать світ інакше, ніж інші люди, про мрії та фантазію, про політику й тепло людського спілкування.
26.05.25 | | Штука
Анфас
Андрій Содомора
Так дивно склалося, що "Лис Микита", чи не найважливіший і найпопулярніший твір Івана Франка, як і Шевченків «Садок вишневий», з перебігом часу набули ледь не дитячої барви
26.05.25 | | Дискурси
Світло Майїних тюльпанів
Наталія Шинкович
На уродини незабутньої театрознавиці у львівському театрі Лесі команда Благодійного фонду Майї Гарбузюк, логотипом якого є її улюблена квітка — тюльпан, організувала зустріч, або розповісти про Фонд і його напрацювання.
25.05.25 | | Штука
Література – мова – освіта – преса
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Іван Личко, український прозаїк, драматург, публіцист, літературний і театральний критик, перекладач, в діалозі з Іваном Франком
24.05.25 | | Минуле
«Із янголом на плечі»: Наталія Половинка
21 травня у самому серці України в Софійському соборі у Києві відбувся виступ співачки й акторки Наталії Половинки в музично-поетичному дійстві «Із янголом на плечі» під керівництвом засновника видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Івана Малковича.
24.05.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.