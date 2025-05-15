США запропонували відновити роботу Ради Росія – НАТО.

Цю пропозицію було додано до американського плану мирного врегулювання російсько-української війни.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа запропонувала Москві відновити роботу Ради Росія – НАТО. Про це у четвер, 15 травня, повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на поінформоване джерело.

Цю пропозицію, за даними співрозмовника аґенції, який побажав зберегти анонімність, було нещодавно додано до американського плану мирного врегулювання російсько-української війни.

Цей план, зокрема, передбачає визнання російського контролю над Кримом і зняття американських санкцій, накладених на Росію через повномасштабне вторгнення в Україну. Україна ж, згідно з американським планом, отримає гарантії безпеки і можливість розвивати свої збройні сили,.

Рада Росія - НАТО була створена 2002 року. Її метою було заявлено розвиток співпраці та координація військово-політичних дій між РФ і державами-членами НАТО. Роботу ради припиняли 2008 року після вторгнення Росії в Грузію, а також після анексії Росією Криму 2014 року. Останнє на даний момент засідання Ради Росія - НАТО відбулося в січні 2022 року.

У 2008 - 2011 роках постійним представником Росії при НАТО був Дмитро Рогозін. Зараз Рогозін є сенатором від частково окупованої Росією Запорізької області.