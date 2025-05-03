У Великій Британії праві популісти впевнено перемогли на місцевих виборах.

Партія Reform UK Найджела Фараджа здобула 677 місць у радах різних рівнів, значно випередивши консерваторів і лейбористів.

 

 

У Великій Британії правопопулістська партія Reform UK на чолі з Найджелом Фараджем впевнено перемогла на місцевих виборах. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. За результатами голосувань, які відбулися ся у четвер, першого травня, партія Фараджа здобула 677 з приблизно 1600 мандатів у радах різних рівнів. Причому всі ці мандати партія завоювала вперше.

 

Reform UK відчутно посунула торі на територіях, які досі вважалися традиційно консервативними.  Партії вдалося захопила контроль над вісьмома органами влади, зокрема в таких цитаделях консерваторів, як Кент і Стаффордшир.

 

Дві основні британські партії – Консервативна та Лейбористська – здобули незрівнянно менше. Консерватори втратили на місцевому рівні 674 крісла і тепер диспонуватимуть лише 317-ма мандатами. Втрати лейбористів – 186 місць, у їхньому локальному активі залишиться тільки 99 мандатів.

 

Поліпшили результати ліберал-демократи (368 місць у регіональних радах, +162) та «Зелені» (80, +45).

 

Окрім того, партія реформ Reform UK за результатами четвергового голосування отримала ще одне місце у Палаті громад Великої Британії, перемігши на довиборах у виборчому окрузі на північному заході Англії.

 

«Я вважаю, ми тепер стали головною опозиційною партією замість Консервативної», – заявив Найджел Фарадж. За його словами, партія зламала дуополію лейбористів та консерваторів, а її успіх став «початком кінця» традиційних партій.

 

Правопопуліствька партія Reform UK була заснована 2018 році й спершу називалася Brexit Party. Вона виступала за найжорсткіший варіант виходу Об’єднаного Королівства з Європейської Унії. Після виходу країни з ЄУ в січні 2020 року партія перейменувалася на Reform UK.

 

Reform UK на виборах останніх років вдало розігрує карту економічних проблем Великої Британії, які виникли внаслідок виходу з Євроунії, хоча її активісти були найактивнішими прихильниками Brexit. Також партія спекулює на темі міґрантів, обіцяє знизити податки, критикує ініціативи влади щодо захисту клімату.

03.05.2025

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