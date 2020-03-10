"Обличчя завтрашньої України": У Києві роздали премію Шевченка.

 

У Національній опері України у Києві відбулася церемонія нагородження лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка.

 

Нагороду вручили у п’ятьох номінаціях: “Література”, “Музичне мистецтво”; “Візуальні мистецтва”; “Публіцистика, журналістика”; “Театральне мистецтво”. У номінації “Кіномистецтво” цьогоріч переможця не обрано.

 

Лауреати Премії Шевченка-2020 в товаристві Президента Зеленського

 

"У рамках цієї, зокрема, премії ми вирішили дивитися вперед для того, щоби й українська культура так само дивилася вперед. Уперше ми не відзначаємо людей за їхні досягнення в далекому минулому, а вишукували те, що визначатиме обличчя української культури не лише в Україні, а в усьому світі. І от ті люди, які виходили на сцену, вони якраз і є обличчя завтрашньої України – знайоме, відоме і шановане в світі", – заявив голова комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров, відкриваючи церемонію, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".

 

У номінації “Література” нагородили Маріанну Кіяновську з книгою поезій “Бабин Яр. Голосами” і Тараса Прохаська зі збіркою есеїв “Так, але...”.

 

Юрій Макаров вітає Маріанну Кіяновську

 

У номінації “Публіцистика, журналістика” лауреаткою стала воєнна кореспондентка Євгенія Подобна з книгою “Дівчата зрізають коси”. 

 

Український етно-хаос-гурт “ДахаБраха” (Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Олена Цибульська, Ірина Коваленко) з альбомом “Шлях” (2016) здобув перемогу в номінації “Музичне мистецтво”.

 

У номінації “Візуальні мистецтва” переміг мистецький проєкт “Карусель” Олександра Глядєлова.

 

Опера-реквієм “Йов” (“Iyov”, створена в 2015 році) Влада Троїцького, Романа Григоріва та Іллі Разумейка – лауреатка в номінації “Театральне мистецтво”.

 

Премію в номінації “Кіномистецтво” цього року не вручали.

 

Премія для Тараса Прохаська

 

Президент України Володимир Зеленський у виступі під час церемонії нагадав слова Вінстона Черчилля з епізоду, коли під час Другої світової війни один з міністрів запропонував збільшити видатки на оборону за рахунок фінансування культури.

 

"На це Вінстон Черчилль відповів: «А за що ми тоді воюємо?» Шановні українці, ми воюємо за нашу державу, за нашу культуру. Бо культура – це і є держава, це і є наш народ", – сказав Зеленський.

 

10.03.2020

До теми

Незручна правда про ваше автентичне “Я”
Дженніфер Бір
Парадокс автентичності у тому, що насправді вона чимось схожа на конформізм. 
09.03.20 | | Наука
Генетична таємниця нічного бачення
Компактні ДНК-органели покращують зір ссавців, активних вночі.
08.03.20 | | Наука
Закатрупити митця
Микола Глібович
Художник цінний не тим, що він гарно малює, а якраз ідеями і своїм сприйняттям світу, своєю свободою і невичерпними можливостями. І виставка «Руки і світ мистецтва» Володимира Костирка є кунсткамерою з історіями митців, які це підтверджують.
08.03.20 | | Штука
Пролітаючи над:... церква у Млинах
Ігор МАРТИНІВ
Відзначаємо 205-ту річницю із дня народження автора музики українського гімну Михайла Вербицького. У нашому циклі "Пам'ятки Галичини" — церковця, в якій парохував композитор.
08.03.20 | | Галичина
Тільки в Галичині
Юстина Добуш
Яка б подія не відбулась, завжди десь збоку мають бути вони – забичені рагулі, фанатики греко-католицизму, сепаратисти, лицемірні й дволикі, взагалі просто найгірші люди на землі – галичани.
06.03.20 | | Дискурси
Гра в портфелики
Остап СЕМЕРАК
В Україні триває демонтаж державності. Цю політику здійснює не тільки уряд, а й Президент. Не впевнений, чи Президент це усвідомлює…
06.03.20 | | Україна
Середземномор’я висихає швидше, ніж думали
Опади в регіоні Середземного моря реагують на кліматичні зміни швидше, ніж температурні показники.
06.03.20 | | Наука
Коронавірус vs віра
Максим МУЛЯР
Як діяти церквам в умовах феєричного поширення коронавірусу? Багато релігійних громад у світі по-своєму відреагували на епідемію.
06.03.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.