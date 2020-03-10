"Обличчя завтрашньої України": У Києві роздали премію Шевченка.

У Національній опері України у Києві відбулася церемонія нагородження лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка.

Нагороду вручили у п’ятьох номінаціях: “Література”, “Музичне мистецтво”; “Візуальні мистецтва”; “Публіцистика, журналістика”; “Театральне мистецтво”. У номінації “Кіномистецтво” цьогоріч переможця не обрано.

Лауреати Премії Шевченка-2020 в товаристві Президента Зеленського

"У рамках цієї, зокрема, премії ми вирішили дивитися вперед для того, щоби й українська культура так само дивилася вперед. Уперше ми не відзначаємо людей за їхні досягнення в далекому минулому, а вишукували те, що визначатиме обличчя української культури не лише в Україні, а в усьому світі. І от ті люди, які виходили на сцену, вони якраз і є обличчя завтрашньої України – знайоме, відоме і шановане в світі", – заявив голова комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров, відкриваючи церемонію, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".

У номінації “Література” нагородили Маріанну Кіяновську з книгою поезій “Бабин Яр. Голосами” і Тараса Прохаська зі збіркою есеїв “Так, але...”.

Юрій Макаров вітає Маріанну Кіяновську

У номінації “Публіцистика, журналістика” лауреаткою стала воєнна кореспондентка Євгенія Подобна з книгою “Дівчата зрізають коси”.

Український етно-хаос-гурт “ДахаБраха” (Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Олена Цибульська, Ірина Коваленко) з альбомом “Шлях” (2016) здобув перемогу в номінації “Музичне мистецтво”.

У номінації “Візуальні мистецтва” переміг мистецький проєкт “Карусель” Олександра Глядєлова.

Опера-реквієм “Йов” (“Iyov”, створена в 2015 році) Влада Троїцького, Романа Григоріва та Іллі Разумейка – лауреатка в номінації “Театральне мистецтво”.

Премію в номінації “Кіномистецтво” цього року не вручали.

Премія для Тараса Прохаська

Президент України Володимир Зеленський у виступі під час церемонії нагадав слова Вінстона Черчилля з епізоду, коли під час Другої світової війни один з міністрів запропонував збільшити видатки на оборону за рахунок фінансування культури.

"На це Вінстон Черчилль відповів: «А за що ми тоді воюємо?» Шановні українці, ми воюємо за нашу державу, за нашу культуру. Бо культура – це і є держава, це і є наш народ", – сказав Зеленський.