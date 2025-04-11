1143-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії тримається на високому рівні, повідомили в "Укренерго". Сьогодні станом на 09:30 воно було таким же, як у цей час вчора. Причина – утримання холодної погоди на всій території України, а також висока хмарність в окремих регіонах, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,1% вищим, ніж максимум попереднього дня.

10:40 Сі Цзіньпін закликав ЄС об'єднати зусилля у протистоянні "одностороннім залякуванням" у тарифній війні Трампа, наголосивши, що в тарифній війні не буде переможців, а йти проти світу означає ізолювати себе. При цьому незалежно від того, як зміняться зовнішні обставини, Китай збереже впевненість, самовладання і зосередиться на тому, щоб добре робити свою справу. Сі Цзіньпін заявив, що Китай і ЄС є найбільшими економіками світу і переконаними прихильниками економічної глобалізації та вільної торгівлі. Їхній сукупний обсяг виробництва становить понад третину світового обсягу, і між ними склалися тісні економічні симбіотичні відносини, тому Китай і Європа повинні виконувати свої міжнародні зобов'язання, спільно захищати тенденцію економічної глобалізації та міжнародне торговельне середовище, оскільки це необхідно для захисту не тільки своїх власних законних прав та інтересів, а й міжнародної справедливості та правосуддя, а також міжнародних правил і порядку.

10:30 Посол США в Україні Бріджит Брінк пішла у відставку через зростання політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа, пише Financial Times. На неї чинився дедалі більший тиск з боку високопосадовців в адміністрації Трампа, які ставили під сумнів її готовність підтримувати нову стратегію Білого дому щодо України. Західні дипломати в Києві охарактеризували Брінк як важливого захисника України як публічно, так і приватно з перших тижнів повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Останнім часом її публічні заяви стали більш близькими до позиції Трампа, менш критичними стосовно Росії та дедалі критичнішими щодо України. Українські посадовці вважали її надто критичною до них, особливо щодо зусиль країни у боротьбі з корупцією.

10:20 Протягом поточної та за минулу добу (із 09:00 10 квітня по 09:00 11 квітня) росіяни атакували балістичною ракетою (по м. Дніпро) із Ростовської обл. та 39 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 24 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

13 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 95%.

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина та Житомирщина.

За минулі сім днів було збито 241 із 486 запущених по Україні БПЛА, ще 185 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

309,6% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

127,1% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

845,3% артилерійських систем (з них 10,2% за минулий тиждень),

122,1% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

80,2% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

09:50 Спеціальний трибунал, який планують створити західні країни у Гаазі на базі Ради Європи для розслідування злочину агресії проти України, не зможе судити Путіна, доки він перебуває на посаді президента Російської Федерації, констатує Euronews з посиланням на європейських посадовців.

09:40 Велика Британія оголосила про спільний оборонний пакет допомоги Україні на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів з наявних фондів фінансування. Пакет допомоги спрямований на фінансування "швидкої" доставки FPV-дронів "для атаки на цілі та скидання вибухівки на російські позиції". Крім того, кошти будуть використані для придбання радіолокаційних систем, протитанкових мін, а також для ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів та обладнання.

09:35 Адміністрація Дональда Трамка розіслала американським урядовим структурам конкретні інструкції стосовно Гренландії, які свідчать, що Вашингтон намагатиметься взяти під контроль арктичний острів завдяки кампанії з переконання, а не шляхом анексії, пише The New York Times.

09:30 Британський уряд розглядає можливість розміщення військ Сполученого Королівства в Україні терміном на 5 років, пише The Telegraph, Планується, що таке розгортання має допомогти навчити та відновити українську армію, щоб запобігти новій воєнній агресії з боку РФ. Відповідно до плану "одного з низки варіантів на столі", очолювані Європою військові сили будуть направлені в Україну, щоб спочатку стримати Росію від порушення будь-якої домовленості та дати українській стороні "такий необхідний перепочинок". Можливість того, що Путін наважиться атакувати західні сили в Україні на тлі актуального становища власної армії та її спроможностей, французькі військові планувальники вважають "дуже малоймовірною". Відповідно до плану, "сили заспокоєння" під керівництвом Франції та Британії також можуть допомогти захистити небо і моря України. Головною метою розгортання був би негайний початок допомоги у навчанні та відновленні ЗСУ для стримування потенційної наступної російської атаки. Пізніше західний контингент має виходити з України поетапно, а останні війська можуть вийти приблизно через п'ять років.

09:25 До дев'яти зросла кількість постраждалих через вчорашній ракетний удар РФ по Дніпру, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:20 Через сніг та вітер сталося аварійне вимкнення електроенергії в 12 населених пунктах Полтавської області, без світла 1,5 тис. побутових абонентів, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом за вчора зафіксовано 148 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 106 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 96 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2388 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Уди, Козача Лопань Харківської області; Петрушівка, Осоївка, Угроїди, Мала Рибиця, Проходи та Великий Прикіл Сумської області; Гродівка, Суха Балка, Олександро-Калинове, Зоря, Стара Миколаївка, Покровськ Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Павлівка, Щербаки, Залізничне Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямку Нової Кругляківки, Піщаного та в районі Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Нове, Ямполівка та в напрямках Торського, Дронівки, Греківки, Ольгівки, Катеринівки, Новомихайлівки. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районах Білогорівки й Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Білої Гори та Курдюмівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 22 атаки у бік Диліївки та в районах населених пунктів Дружба й Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора в напрямках Романівки, Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки і поблизу Калинового, Срібного, Тарасівки, Сухої Балки, Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Преображенки, Андріївки, Богданівки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Багатир. На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили три атаки в районі Привільного. На Оріхівському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбувалося. На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні спроби просунутись до позицій наших захисників. В операційній зоні на Курщині минулої доби відбулося 24 бойові зіткнення різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 45 авіаційних ударів із застосуванням 62 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 372 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 15 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 122 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 165 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський заявив 9 квітня, що Україна зацікавлена в придбанні великого пакету озброєнь у США, можливо, в рамках майбутньої американо-української угоди щодо мінеральних ресурсів як частини зусиль України, спрямованих на отримання гарантій безпеки, які б стримували майбутнє російське вторгнення.

• Постійні необґрунтовані звинувачення Росії в порушенні Україною режиму припинення вогню – незважаючи на відсутність будь-якої публічно доступної офіційної угоди про припинення вогню – демонструють, як Москва, ймовірно, діятиме у випадку, якщо вона погодиться на наземне припинення вогню, на яке вже погодилися Україна і США

• Росія продовжує використовувати двосторонні переговори зі Сполученими Штатами для затягування переговорів про війну в Україні, що свідчить про незацікавленість Кремля в серйозних мирних переговорах з метою припинення війни.

• За повідомленнями, Росія використовує соціальні мережі та фінансові стимули для вербування громадян Китаю для добровільного вступу до російської армії.

• За повідомленнями, нещодавно російські війська стратили пораненого українського військовополоненого на Лиманському напрямку.

• Кремль продовжує використовувати наративи, які він історично використовував проти України, щоб створити умови для виправдання можливої майбутньої агресії проти Естонії.

• Російське інсайдерське джерело стверджує, що російська влада готує спеціальну посаду в регіональних урядах, яка буде курирувати справи ветеранів, а в майбутньому подібні посади можуть з'явитися і у федеральному уряді.