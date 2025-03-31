Стармер і Трамп домовились продовжувати чинити тиск на Кремль.

Президент США погрожує запровадити додаткові санкції проти російської нафтової галузі, якщо Кремль не піде на принення вогню.

 

 

Прем'єрміністр Великої Британії Кір Стармер та президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час телефонної розмови обговорили ситуацію навколо російсько-української війни та домовились продовжувати чинити тиск на Кремль. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на реліз офіс глави британського уряду.

 

«Обговорюючи Україну, прем'єрміністр проінформував президента про продуктивні дискусії на зустрічі "коаліції охочих" у Парижі цього тижня. Лідери погодилися з необхідністю продовжувати колективний тиск на Путіна», – йдеться у повідомленні офісу британського прем'єра.

 

Тим часом Дональд Трамп прокоментував ідею диктатора Росії Володимира Путіна запровадити в Україні зовнішнє управління під егідою ООН. В інтерв'ю NBC News він заявив, що був «розлючений» і «дуже злий» на шефа Кремля за те, що той поставив під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського. Трамп висловив зростаюче розчарування через відсутність жодних порухів Росії у напрямку припинення вогню.

 

«Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважаю, що це вина Росії, це може бути і не так, але якщо я вважаю, що це вина Росії, я запроваджу вторинні мита на нафту, на всю нафту, що надходить з Росії», – сказав американський президент, слова якого цитує інформаційна аґенція Reuters.

 

Трамп пояснив свою заяву: «Це означатиме, що якщо ви купуєте нафту з Росії, ви не зможете вести бізнес у Сполучених Штатах... Буде введено 25-відсотковий тариф на всю нафту, тариф у 25-50 пунктів на всю нафту».  Також в інтерв'ю NBC News президент США повідомив, що планує невдовзі провести нову телефонну розмову з Путіним. Телефонний дзвінок, за його словами, має відбутися «цього тижня».

31.03.2025

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