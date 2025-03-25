Коли здоровий глузд не встигає

Юрко ТИМЧУК

Оглядаючи сучасні події, доходиш висновку, що мав рацію козак Василь з «Пропалої грамоти», коли казав: «Люди, вам все це сниться». І його ж рекомендація «плюнь дурневі в очі» також часто є актуальною.

 

Подорож тижня

 

 

В Європу у вигляді Європейського Союзу Володимир Зеленський їхав через Львів, який є тепер молодіжною столицею Європи. Після такої тавтології президент України зустрівся з президентом Європейської ради, про що відзвітував у Telegram:

 

«Провів розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою напередодні завтрашнього засідання Європейської ради й подякував за запрошення взяти в ньому участь. Скоординували наші позиції й обговорили ключові питання порядку денного».

 

Зустріч з Коштою була протокольною, а у виступі перед лідерами Європейського Союзу Зеленський зробив спробу конкретизувати свої вимоги, але вийшло надто дипломатично.

 

«Певний тиск потрібен і в самій Європі, щоб гарантувати, що все обіцяне насправді відбувається. Я маю на увазі переговори про вступ України до ЄС та розв’язання деяких базових питань для європейської єдності. Це просто не по-європейськи, коли одна людина блокує рішення, які важливі для всього континенту або які вже були узгоджені», – заявив Зеленський, маючи на увазі «однією людиною» угорського Орбана. Якщо ненормативна лексика від президента України на адресу угорського прем’єра ще не прозвучала, то є шанс на продовження переговорів. Аж поки Будапешт не допече Брюссель до скорочення дотацій.

 

Фраза Зеленського «якщо ми говоримо про те, що Європа має стати сильнішою у глобальній конкуренції, ми маємо також говорити про те, щоб зробити процес ухвалення рішень у Європі швидшим, гнучкішим, ефективнішим – чи то в політиці, обороні, економіці, промисловості, чи в будь-якій іншій сфері. Європі потрібна швидкість в ухваленні рішень і чіткі інструменти для захисту від непотрібних блокувань» була скерована вже не на адресу Орбана, а на пам'ять європейців про те, що саме на цьому континенті таки зародилася сучасна цивілізація.

 

 

Представник тижня

 

 

Історія про Ріпа ван Вінкля – гарний фольклор американців, які стали такими, коли трохи познімали скальпи з ірокезів, алгонкінів та інших могікан. Ван Вінклю довелося трохи поспати (пару десятків років), аби зрозуміти, що він став легендою – потім ходив між, як йому здавалося, односельцями і не розумів, чому його вважають трохи хворим на голову. Триста з гаком років пройшло – й естафету ван Вінкля перейняв Віткофф.

 

Представник Дональда Трампа Стів Віткофф прокинувся і почав говорити. Легендарний чоловік, який ходив з мушкетом, або розбив би голову собі прикладом, або примусив з’їсти кавалок свинцю Віткоффу, бо йому (ван Вінклю) соромно. Представник президента Сполучених Штатів розповів про молитви Путіна на адресу Трампа й отримав портрет Трампа від провідного російського художника та попросив передати його американському президентові. З того випливає, що проблеми планети вирішують люди, яких чекають у психіатричних клініках.

 

Можливо, решта більш-менш адекватного людства переживе іконоборство двох хворих очільників ядерно-небезпечних країн. А «Стів Віткофф» став мемом: чуєш це звукосполучення – то реагуй на нього тільки сардонічною посмішкою.

 

 

Гість тижня

 

 

Президента Чехії в Одесі зустрічали віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа та голови Миколаївської та Херсонської ОВА Віталій Кім і Олександр Прокудін. Потім Петер Павел таки добрався до Києва, де почув від Зеленського роздуми про ООН.

 

Президент України говорив, що «ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки, тому що в ООН не буде жодного мандата захищати Україну, якщо Путін знову прийде з війною до нас» і «чи будуть росіяни боятися ООН? – вони цією війною порушили все. Тому я не думаю, що вони будуть боятися. Ми не розглядаємо альтернативи».

 

В Одесі Петер Павел мав можливість побачити, як вибухає те, що росіяни називають «примир’ям». Команда, яка його зустрічала в Одесі, могла пояснити, що зробить з Прагою «рускій мір». Але він розумний і сам зрозумів.

 

 

Соціологія тижня

 

 

77,9% опитаних вважають, що не треба погоджуватися на повне виведення військ з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Такий результат отримали соціологи з Центру Разумкова від опитування співгромадян.

 

7,7% опитаних (6% у західному та центральному регіонах, 10% – у східному та 14% – у південному регіонах) погодилися б на це. І тут треба думати про опитуваних, яким на голови найчастіше падає вибухонебезпечне залізо. Про іншу соціологію нехай думають американці.

 

51% європейців вважають президента США Дональда Трампа «ворогом Європи». Про це свідчать результати опитування, що було проведено з 11 до 14 березня у восьми найбільших країнах ЄС на замовлення Le Grand Continent і Cluster. Опублікувало ці дані видання Politico. Там ще є про «авторитарні нахили» Трампа та його «дії як диктатора», але все найцікавіше ще попереду – і для нас, і для решти європейців, і для американців.


 

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