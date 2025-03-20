Ізраїль розпочинає нову наземну операцію у Секторі Ґази.

Наземній операції передували масовані авіаудари по території Ґази.

 

 

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) відновила наземні операції у центрі та на півдні Сектора Ґази. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву прес-служби ЦАГАЛу. Основні цілі операцій — це «розширення зони безпеки» та «створення буфера для захисту північної та південної частин реґіону». Наземній операції передували масовані авіаудари по території Ґази.

 

«Протягом минулої доби війська ЦАГАЛ розпочали цілеспрямовані наземні операції в центральній та південній частині Ґази з метою розширення зони безпеки та часткового розмежування північної та південної частини сектору Ґази», — йдеться у заяві ЦАГАЛ.

 

У рамках цих операцій ізраїльські військовики посилили контроль над центральною частиною коридору Нецарім. Цей коридор розділяє Сектор Ґази на дві частини. Ізраїльські військовики відступили з нього під час першого етапу угоди про припинення вогню та звільнення заручників із полону ХАМАСу.

 

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у телевізійному зверненні до нації, що його уряд відновив інтенсивну боротьбу з ХАМАСом після кількох тижнів невдалих спроб змусити угруповання звільнити більше заручників. За його словами, ХАМАС відхилив кілька пропозицій про повернення 59 заручників, 24 з яких, мабуть, ще живі, в обмін на подовження терміну припинення вогню, який минув першого березня.

 

У ніч на 18 березня ЦАГАЛ відновив удари по Ґазі через два місяці після початку першого етапу угоди з ХАМАСом, що передбачала припинення вогню. Метою ізраїльських ударів стали командири терористичного угруповання. Нетаньягу заявив, що тепер усі перемовини вестимуться в умовах бойових дій.

 

20.03.2025

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