Кремль відмовляється від тимчасового припинення вогню, запропонованого Білим домом.

Напередодні Трамп пригрозив Росії посиленням санкцій, якщо та виявиться непоступливою.

 

 

Юрій Ушаков, помічник російського диктатора Владіміра Путіна, заявив у четвер, 13 березня, в етері телеканалу «Россия-1», що Москва не бажає йти на тимчасове перемир'я з Україною. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. За словами Ушакова, Росія зацікавлена ​​лише в довгостроковому врегулюванні конфлікту з Україною.

 

«Ми вважаємо, що наша мета – це довгострокове мирне врегулювання, ми цього прагнемо, мирне врегулювання, яке враховує законні інтереси нашої країни, наші відомі занепокоєння. Якісь кроки, які імітують мирні дії, на мою думку, нікому не потрібні в цій ситуації», – цитує Ушакова Interfax.

 

Помічник Путіна зазначив, що представив позицію Росії під час розмови з радником із нацбезпеки США Майком Волцем. «Я, природно, прокоментував досягнуті домовленості про тимчасове перемир'я, виклав нашу позицію з приводу того, що це ні що інше, як тимчасовий перепочинок для українських військовиків, більше нічого», – сказав Ушаков.

 

Він додав, що Путін згодом може висловити «конкретніші та змістовніші оцінки» з приводу пропозиції американської сторони запровадити тимчасовий режим припинення вогню з Україною.

 

Тим часом американська переговорна делегація прибула до Москви, де заплановано контакти з російською стороною. Напередодні на пресконференції президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що сторонам вдасться домовитися про перемир’я. «Ми сподіваємося, що зможемо домогтися від Росії припинення вогню», – зазначив він. Водночас господар Білого дому пригрозив Росії посиленням санкцій, якщо вона виявиться непоступливою. «Є речі, які можна зробити і які будуть неприємні (для Росії) у фінансовому плані… Так, ми можемо зробити щось дуже погане для Росії, що було б для Росії руйнівним... І ми вже близькі до того, щоби щось вирішити», – застеріг Трамп.

 

13.03.2025

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