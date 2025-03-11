Фондовий ринок США втратив 4 трильйони доларів.

Інвесторів налякала митна політика Трампа і його заяви про ймовірну рецесію.

Мита, запроваджені адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, нівроку налякали інвесторів. Побоювання економічного спаду, спровоковане такою митною політикою, спричинило активний розпродаж акцій на фондовому ринку. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Експерти зафіксували втрату приблизно чотирьох трильйонів доларів з моменту, коли індекс S&P 500 набув минулого місяця свого піку – тоді Волл-стріт схвально зреагувала на більшість планів Трампа. Проте досить швидко шок від нової економічної політики Білого дому посилив невизначеність для компаній, споживачів та інвесторів, зокрема вплинуло стрімке підвищення мит проти таких основних торговельних партнерів, як Канада, Мексика та Китай.

«Ми чітко побачили значну зміну настроїв. Багато з того, що працювало, зараз не працює», – сказала у коментарі для Reuters Аяко Йошіока (Ayako Yoshioka), старша інвестиційна стратегиня Wealth Enhancement.

Своєрідним тригером стало інтерв'ю, яке американський президент дав телеканалу Fox News 9 березня. Журналісти запитали його, чи очікує він на рецесію американської економіки в 2025 році. Трамп не став прямо відповідати на це запитання. За його словами, на американську економіку може чекати «перехідний період», оскільки те, що робить нова адміністрація, «дуже масштабне».

Виступ Трампа налякав фондовий ринок. Індекс Nasdaq 100 впав на 3,8% за підсумками торгів 10 березня, а сукупна капіталізація акцій компаній, які входять до індексу Nasdaq 100, за день знизилася більш ніж на один трильйон доларів.

Одних із найбільших втрат зазнала Tesla, яка подешевшала за день на 15,4%. Nvidia подешевшала на 5,1%. В інших найбільших компаній (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft) втрати приблизно на цьому ж рівні або трохи менші.

Згідно з прогнозом Інституту світової економіки Петерсона (Peterson Institute for International Economics), Трампові мита на імпорт коштуватимуть американцям у середньому 1200 доларів на рік у вигляді додаткових витрат. Єльський університет прогнозує цей показник ще вищим – від 1600 до 2000 доларів на рік.