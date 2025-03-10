Нічому не дивуватися

Тепер нас можуть вразити хіба що політики, які раптом перетворяться на рептилоїдів, аннунаків або стануть нормальними людьми. Але це не точно. Огляд подій тижня в Україні.

Саміт тижня

Може скластися враження, що реагувати на бздури президента Сполучених Штатів цивілізований світ вирішив проведенням масштабних заходів, а оскільки дурниці Трамп продукує регулярно, то адекватні союзники України помітно стратяться на проведення зібрань поважних людей у гарних локаціях. Після саміту в Лондоні аналогічна акція відбулася Брюсселі.

Ще напередодні зустрічі в Бельгії президент Макрон озвучив свої роздуми про те що пасувало б французькою «ядерною парасолькою» захистити решту Європи. В РФ з цього приводу дуже збудилися, вивергли потоки слини та згадали Макронові Наполеона і Гітлера, а це свідчить про правильність роздумів мешканця Єлисейських полів. У відповідь лідер Франції прочитав росіянам лекцію з історії: «Наполеон вів завоювання. Єдина імперіалістична держава, яку я бачу зараз у Європі, - це Росія».

А в столиці Бельгії стало відомо, що в поточному році Європейський Союз планує виділити для підтримки України понад 30 мільярдів євро, при чому частина цих коштів надійде з арештованих активів РФ. Вже точно відомо, що Німеччина готує пакет допомоги для України на 3 мільярди євро, а Норвегія збільшить обсяг допомоги нам до 7,7 мільярдів доларів.

Крім того, на брюссельському саміті сформувалася група політиків і військових високопосадовців у відставці, які розглядають можливість таки «закрити небо» над Україною (про це українці просять європейців вже три роки) угрупування зі 120 літаків європейських країн, які захистили хоча б наші західні і центральні області.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта підсумував саміт так: «Ми з першого дня з Україною. Ми вже надали 135 млрд євро на підтримку України з 2022 року. Наша підтримка є непохитною, якщо війна продовжиться у будь-якому майбутньому – у мирних переговорах, у відбудові, і у вступі в ЄС». Фраза Кошти «Кілька країн-членів вже оголосили, що зобов'язалися виділити до 15 млрд євро» залишила поле для фантазії, конкретика буде потім.

А найоригінальнішими були прем’єри Бельгії і Італії. Барт де Вевер заявив, що Бельгія надішле війська в Україну у складі європейських миротворчих сил, але додав, що «ми ще не досягли цього». Трампа ж де Вевер обізвав «неєвропейцем» і «справжнім хуліганом». Джорджа Мелоні була менш красномовною, але запропонувала поширити 5-ту статтю НАТО на Україну без членства країни у військовому альянсі. «Я думаю, що це було б стабільною, тривалою, ефективною гарантією безпеки, більшою, ніж деякі з пропозицій, які я бачу», – сказала прем’єрка. Ідея Мелоні зі сфери фантастики, проте і за неї можна подякувати.

Подякувати і чекати чим закінчаться перемовини в Ер-Ріяді і де союзники України збиратимуть новий екстрений саміт.

Спростування тижня

Майстер-клас з виготовленням інформаційної «бомби» середньої потужності продемонструвало видання Politico. У матеріалі, який мав неабиякий резонанс в Україні, стверджувалося, що чотири високопосадовці з оточення Трампа таємно зустрілися з Петром Порошенком і Юлією Тимошенко, аби поговорити на тему президентських виборів в Україні. Американці буцімто бадали ґрунт щодо можливості електорального здвигу не просто до закінчення бойових дій, а навіть до початку повноцінних переговорів.

На виході матеріал отримав коментарі від згаданих українських політиків, американські аноніми від своїх зауважень утрималися. «Ми говорили і говоримо, що вибори можливі після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України. Після цього очевидно закінчиться воєнний стан. І не пізніше ніж через 180 днів в країні мають відбутися вільні, демократичні вибори, які забезпечать волевиявлення громадян і довіру вільного світу», – написав у соціальній мережі Порошенко. «До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови», - відреагувала Тимошенко.

Тепер пасувало б закинути подібну інформацію від «людей з оточення Трампа» про їхні переговори з Залужним, Притулою і, вибачте, Арестовичем.





Соціологія тижня

Politico в тексті про американських переговірників, Порошенка і Тимошенко згадувала, що у ймовірних учасників президентських виборів, які будуть Ванга знає коли, рейтинги набагато нижчі, ніж у чинного президента України. Дональд Трамп, оперуючи тільки йому відомою соціологією, стверджував, що Зеленського підтримують 4% виборців. Аж раптом виявилося, що Дональд Фредович скандалом у Вашингтоні 28 лютого зробив добру електоральну послугу Володимиру Олександровичу.

Згідно опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) до загострення відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки президенту України довіряли 57% українців, а в період 14 лютого - 4 березня рівень довіри до нього зріс до 67%.

«У будь-якому випадку важливо підкреслити, що основна причина єднання і підвищення довіри президенту - не атаки на нього персонально. Українці сприймають риторику нової влади США як атаку на всю Україну і всіх українців», - прокоментував результати дослідження виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Для американців зрозумілішою є фраза, яка з’явилася на їх теренах: «Він сучий син, але він наш сучий син», яка дуже пасує до свіжої соціології.





Орієнтальне тижня

Крім Європи і Америки на глобусі присутній ще й Китай. Про це нагадали спеціальний посланник Китаю в європейських справах Лу Шей і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Перший заявив, що «шокований» тим, як президент Трамп поводиться з союзниками США в Європі, а про Україну згадав, що її доля, тобто мирна угода не може визначатися лише Штатами та РФ. Другий спростовував поширену у всесвітній мережі інформацію про його контакти з Китайською народною республікою, які ніби мали місце в столиці Великої Британії. «Всі вже бачили відео, де я говорю про Китай? Взагалі, дуже цікаво спостерігати за здатністю до фактчекінгу в деяких медіа, бо цьому відео більше двох тижнів і воно не було знято у Лондоні. Це Мюнхенська безпекова конференція. Ми разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою провели зустріч з міністром закордонних справ КНР Ван Ї та обговорювали стійкий і справедливий мир", - розтлумачив хронологію подій Єрмак, і інтернет трохи збурився версією, що шукати допомогу у вирішенні актуальних проблем офіційний Київ буде у Пекіні і займеться цією справою Андрій Борисович.

Аргументація не була вишуканою – Лу Шей про Україну згадав, а Єрмак в той самий час говорив про Китай (не важливо в Лондоні чи в Мюнхені і в березні чи в лютому), значить, вперед в конспірологію.