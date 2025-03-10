«Вовки Да Вінчі» підтвердили, що брат нинішнього віцепрезидента США воював у «Гонорі».

Нейт Венс, кузен віцепрезидента США Джей Ді Венса (його батько – брат матері Джей Ді) та колишній американський морський піхотинець, понад два роки воював як доброволець у складі "Вовків Да Вінчі" ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомила французька Le Figaro. Ще раніше, наприкінці січня, він розповів про свій бойовий досвід в Україні на YouTube-каналі The Real Jim Morris Show.

47-річний Нейт, який родом зі штату Техас, з 18 до 22 років служив в американській морській піхоті, а потім почав робити кар'єру в нафтовій компанії. Але після початку великого російського вторгнення в Україну він вирішив вирушити на війну, в березні 2022-го приїхав до Львова, відчуваючи, що стає свідком історичних подій. Тут він зустрів британського волонтера, який набирав добровольців у ЗСУ – Венс вирішив долучитися й уже в червні опинився на Донбасі. Воював у батальйоні "Вовки Да Вінчі" у складі роти "Гонор".

В батальйоні підтвердили цю інформацію:

"Насправді є два Венси — Нейт та Джей Ді. Нейт захищає Україну, Джей Ді — зраджує. Венс Натаніель Престон — американський доброволець, колишній морський піхотинець, двоюрідний брат чинного віцепрезидента США Джей Ді Венса. Він пройшов бойовий шлях пліч-о-пліч із Вовками з березня 2022 до кінця 2024 року. У березні 2022 року Нейт долучився до лав підрозділу «Гонор» під час боїв на Київщині. З початку повномасштабного вторгнення Нейт тренував та передавав бойовий досвід бійцям підрозділу. Починаючи з вересня 2022 року брав участь у Харківському контрнаступі, зокрема у звільненні Балаклії, Куп’янська та Куп’янська-Вузлового в складі батальйону «Вовки Да Вінчі». Брав участь у боях за «дорогу життя» на Бахмутському напрямку, у боях за Кліщіївку, Перший Лиман, а також за напрямки на Вільшани, Синьківку, Богуславу та Петропавлівку. Нейт проявив себе як інструктор, снайпер, оператор ПТРК, навідник Mk19, хоробрий командир штурмового відділення та справжній побратим. Особливо відзначився під час штурму «дороги життя» разом із командиром і Героєм України Дмитром Коцюбайлом «Да Вінчі» та чинним командиром Сергієм Філімоновим, знищивши значну кількість ворога".

Лише наприкінці 2024 року Нейт завершив службу та повернувся до США, пояснивши, що вирішив звільнитися з української армії лише за кілька днів до того, як його двоюрідного брата привели до присяги як віцепрезидента США: "Залишатися стало складно. Я не міг ризикувати бути схопленим".

Сергій Філімонов згадує: "Він холоднокровний і майстерний боєць. Ми п’ятнадцять разів могли загинути, але щоразу доля була на нашому боці".

"Він був старший за нас. У тирі взяв калашников без прицілу, поставив мішень за 800 м. Спочатку всі сміялися, але після п’яти влучних пострілів поспіль замовкли», – розповідає його побратим Дмитро.

Нейт Венс також розповів Le Figaro, що був розчарований позицією свого кузена: "Коли Джей Ді виправдовував свою недовіру до Зеленського тими "історіями", які він бачив, я думав, що задихнуся. Я міг би сказати йому правду, без удавання, без особистої зацікавленості. Але він ніколи не намагався дізнатися більше". За словами Нейта, він кілька разів намагався зв'язатися зі своїм кузеном, залишав повідомлення в офісі Венса, однак відповіді не отримав.

Колишній морпіх зізнається, що був розгніваний, коли побачив розмову Джей Ді Венса та президента Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським: "Джей Ді – хороший, розумний хлопець. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це тому, що він повинен догодити певному електорату, що це політична гра. Але те, що вони зробили із Зеленським, було засідкою з абсолютною недобросовісністю".

Однак навіть у власній родині він стикається з нерозумінням: так, його мати поділяє погляди Джей Ді Венса на події в Україні.

Наразі невідомо, чи президент України Володимир Зеленський відзначить американського добровольця українською бойовою нагородою.