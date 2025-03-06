Росії симпатизує лиш 4% республіканців США.

У війні з Росією Україні симпатизує 56% американців, а Росії – 3%, свідчать результати нового опитування YouGov на замовлення The Economist.
Серед республіканців Україні теж симпатизує значно більше, ніж Росії – відповідно 37% і 4% (серед демократів – відповідно 84% і 0%).
Найбільше симпатій стосовно України серед афроамериканців (64%), найбагатших (63%) та найстарших (69%).
За зменшення допомоги Україні виступають лиш третина американців, але 60% республіканців і 64% електорату Дональда Трампа на останніх президентських виборах.
43% американців вважає, що Трамп більше симпатизує Росії, і лиш 10% – Україні (серед республіканців відповідно 15% і 17%).
45% американців не схвалює, як Дональд Трамп вирішує ситуацію з Росією та Україною, схвалює – 40% (серед республіканців відповідно 74% і 11%).
До президента України Володимира Зеленського позитивно ставляться 43% американців, негативно – 35% (баланс +8%), до президента США Дональда Трампа – відповідно 47% і 50% (баланс -3%).
Серед республіканців баланс протилежний: Дональд Трамп – 74% (87% vs 13%), Володимир Зеленський – -40% (19% vs 59%).
Негативний баланс симпатій у республіканців і до президента Франції (-20%) та прем'єр-міністра Великої Британії (-4%), хоч серед всіх американців цей баланс є позитивним: відповідно +10% і +8%.
Варто зауважити, що ідентифікованих республіканців в США 33% (демократів – 31%), на президенських виборах Трамп отримав 50% голосів, Гарріс – 48%.
При цьому закордонну політику вважають найважливішою 1% республіканців (12% – національну безпеку), хоча важливою її вважають 92%.
У конфлікті між Росією та Україною кому ви більше симпатизуєте?
|
Росії
|
Україні
|
нікому
|
всі
|
3%
|
56%
|
31%
|
голосували за:
|
Гарріс
|
1%
|
86%
|
7%
|
Трампа
|
6%
|
36%
|
50%
|
партійність
|
демократи
|
0%
|
84%
|
7%
|
незалежні
|
3%
|
50%
|
34%
|
республіканці
|
4%
|
37%
|
50%
|
дохід
|
менше $50 тис
|
3%
|
52%
|
30%
|
$50-100 тис
|
1%
|
61%
|
34%
|
більше $100 тис
|
4%
|
63%
|
27%
|
раса
|
білі
|
2%
|
56%
|
34%
|
афроамериканці
|
3%
|
64%
|
14%
|
іспаноамериканці
|
4%
|
46%
|
33%
|
вік
|
18-29
|
3%
|
52%
|
28%
|
30-44
|
2%
|
55%
|
28%
|
45-64
|
3%
|
52%
|
38%
|
65+
|
2%
|
69%
|
27%
В кого більша ймовірність вийти переможцем у конфлікті між Росією та Україною?
|
в Росії
|
в України
|
однакова
|
всі
|
30%
|
13%
|
13%
|
голосували за:
|
Гарріс
|
22%
|
24%
|
12%
|
Трампа
|
42%
|
5%
|
18%
|
партійність
|
демократи
|
18%
|
25%
|
10%
|
незалежні
|
31%
|
10%
|
11%
|
республіканці
|
40%
|
4%
|
19%
|
дохід
|
менше $50 тис
|
23%
|
15%
|
13%
|
$50-100 тис
|
32%
|
13%
|
15%
|
більше $100 тис
|
42%
|
10%
|
15%
|
раса
|
білі
|
31%
|
12%
|
15%
|
афроамериканці
|
19%
|
19%
|
11%
|
іспаноамериканці
|
36%
|
10%
|
11%
|
вік
|
18-29
|
36%
|
9%
|
10%
|
30-44
|
29%
|
17%
|
12%
|
45-64
|
29%
|
13%
|
15%
|
65+
|
29%
|
12%
|
15%
Ви за те, щоб США збільшили, зменшили чи залишили на тому ж рівні військову допомогу Україні?
|
збільшили
|
зменшили
|
не змінювали
|
всі
|
24%
|
35%
|
20%
|
голосували за:
|
Гарріс
|
51%
|
8%
|
31%
|
Трампа
|
8%
|
64%
|
12%
|
партійність
|
демократи
|
49%
|
6%
|
31%
|
незалежні
|
17%
|
37%
|
19%
|
республіканці
|
8%
|
60%
|
12%
|
дохід
|
менше $50 тис
|
19%
|
33%
|
22%
|
$50-100 тис
|
29%
|
38%
|
19%
|
більше $100 тис
|
31%
|
34%
|
22%
|
раса
|
білі
|
24%
|
39%
|
19%
|
афроамериканці
|
30%
|
9%
|
27%
|
іспаноамериканці
|
21%
|
38%
|
22%
|
вік
|
18-29
|
21%
|
27%
|
23%
|
30-44
|
25%
|
30%
|
23%
|
45-64
|
21%
|
45%
|
16%
|
65+
|
31%
|
34%
|
23%
У конфлікті між Росією та Україною, кому, на вашу думку, Дональд Трамп симпатизує більше?
|
Росії
|
Україні
|
нікому
|
всі
|
43%
|
10%
|
29%
|
голосували за:
|
Гарріс
|
79%
|
6%
|
9%
|
Трампа
|
13%
|
15%
|
54%
|
партійність
|
демократи
|
74%
|
7%
|
11%
|
незалежні
|
42%
|
8%
|
27%
|
республіканці
|
15%
|
17%
|
48%
|
дохід
|
менше $50 тис
|
41%
|
9%
|
29%
|
$50-100 тис
|
44%
|
14%
|
28%
|
більше $100 тис
|
48%
|
10%
|
34%
|
раса
|
білі
|
40%
|
10%
|
34%
|
афроамериканці
|
47%
|
13%
|
13%
|
іспаноамериканці
|
42%
|
11%
|
27%
|
вік
|
18-29
|
33%
|
17%
|
26%
|
30-44
|
44%
|
9%
|
27%
|
45-64
|
45%
|
8%
|
31%
|
65+
|
48%
|
10%
|
34%
Ви схвалюєте чи не схвалюєте те, як Дональд Трамп вирішує ситуацію з Росією та Україною?
|
схвалюю
|
не схвалюю
|
різниця
|
всі
|
40%
|
45%
|
-5%
|
голосували за:
|
Гарріс
|
8%
|
85%
|
-77%
|
Трампа
|
77%
|
11%
|
66%
|
партійність
|
демократи
|
9%
|
85%
|
-76%
|
незалежні
|
34%
|
42%
|
-8%
|
республіканці
|
74%
|
11%
|
63%
|
дохід
|
менше $50 тис
|
34%
|
44%
|
-10%
|
$50-100 тис
|
44%
|
46%
|
-2%
|
більше $100 тис
|
42%
|
52%
|
-10%
|
раса
|
білі
|
45%
|
41%
|
4%
|
афроамериканці
|
19%
|
58%
|
-39%
|
іспаноамериканці
|
41%
|
45%
|
-4%
|
вік
|
18-29
|
41%
|
37%
|
4%
|
30-44
|
32%
|
51%
|
-19%
|
45-64
|
42%
|
41%
|
1%
|
65+
|
43%
|
51%
|
-8%
Ви позитивно чи негативно ставитеся до Дональда Трампа?
|
позитивно
|
негативно
|
різниця
|
всі
|
47%
|
50%
|
-3%
|
голосували за:
|
Гарріс
|
8%
|
91%
|
-83%
|
Трампа
|
88%
|
11%
|
77%
|
партійність
|
демократи
|
6%
|
93%
|
-87%
|
незалежні
|
45%
|
48%
|
-3%
|
республіканці
|
87%
|
13%
|
74%
|
дохід
|
менше $50 тис
|
46%
|
51%
|
-5%
|
$50-100 тис
|
46%
|
53%
|
-7%
|
більше $100 тис
|
47%
|
51%
|
-4%
|
раса
|
білі
|
54%
|
44%
|
10%
|
афроамериканці
|
27%
|
68%
|
-41%
|
іспаноамериканці
|
43%
|
55%
|
-12%
|
вік
|
18-29
|
45%
|
52%
|
-7%
|
30-44
|
41%
|
55%
|
-14%
|
45-64
|
52%
|
45%
|
7%
|
65+
|
48%
|
51%
|
-3%
Ви позитивно чи негативно ставитеся до Володимира Зеленського?
|
позитивно
|
негативно
|
різниця
|
всі
|
43%
|
35%
|
8%
|
голосували за:
|
Гарріс
|
81%
|
9%
|
72%
|
Трампа
|
19%
|
68%
|
-49%
|
партійність
|
демократи
|
72%
|
10%
|
62%
|
незалежні
|
39%
|
36%
|
3%
|
республіканці
|
19%
|
59%
|
-40%
|
дохід
|
менше $50 тис
|
41%
|
32%
|
9%
|
$50-100 тис
|
42%
|
39%
|
3%
|
більше $100 тис
|
53%
|
34%
|
19%
|
раса
|
білі
|
43%
|
39%
|
4%
|
афроамериканці
|
43%
|
21%
|
22%
|
іспаноамериканці
|
38%
|
39%
|
-1%
|
вік
|
18-29
|
35%
|
35%
|
0%
|
30-44
|
42%
|
28%
|
14%
|
45-64
|
40%
|
41%
|
-1%
|
65+
|
54%
|
36%
|
18%
Ви позитивно чи негативно ставитеся до Емманюеля Макрона?
|
позитивно
|
негативно
|
різниця
|
всі
|
34%
|
24%
|
10%
|
голосували за:
|
Гарріс
|
64%
|
9%
|
55%
|
Трампа
|
17%
|
46%
|
-29%
|
партійність
|
демократи
|
59%
|
8%
|
51%
|
незалежні
|
27%
|
25%
|
2%
|
республіканці
|
17%
|
37%
|
-20%
|
дохід
|
менше $50 тис
|
32%
|
18%
|
14%
|
$50-100 тис
|
34%
|
26%
|
8%
|
більше $100 тис
|
43%
|
31%
|
12%
|
раса
|
білі
|
36%
|
24%
|
12%
|
афроамериканці
|
34%
|
20%
|
14%
|
іспаноамериканці
|
25%
|
25%
|
0%
|
вік
|
18-29
|
28%
|
21%
|
7%
|
30-44
|
34%
|
24%
|
10%
|
45-64
|
29%
|
27%
|
2%
|
65+
|
46%
|
22%
|
24%
Ви позитивно чи негативно ставитеся до Кіра Стармера?
|
позитивно
|
негативно
|
різниця
|
всі
|
24%
|
16%
|
8%
|
голосували за:
|
Гарріс
|
43%
|
4%
|
39%
|
Трампа
|
14%
|
29%
|
-15%
|
партійність
|
демократи
|
42%
|
8%
|
34%
|
незалежні
|
15%
|
17%
|
-2%
|
республіканці
|
17%
|
21%
|
-4%
|
дохід
|
менше $50 тис
|
21%
|
14%
|
7%
|
$50-100 тис
|
23%
|
15%
|
8%
|
більше $100 тис
|
34%
|
20%
|
14%
|
раса
|
білі
|
25%
|
14%
|
11%
|
афроамериканці
|
25%
|
14%
|
11%
|
іспаноамериканці
|
17%
|
24%
|
-7%
|
вік
|
18-29
|
29%
|
12%
|
17%
|
30-44
|
23%
|
20%
|
3%
|
45-64
|
18%
|
15%
|
3%
|
65+
|
29%
|
14%
|
15%
Ви позитивно чи негативно ставитеся до Джей Ді Венса?
|
позитивно
|
негативно
|
різниця
|
всі
|
42%
|
45%
|
-3%
|
голосували за:
|
Гарріс
|
9%
|
86%
|
-77%
|
Трампа
|
84%
|
10%
|
74%
|
партійність
|
демократи
|
6%
|
85%
|
-79%
|
незалежні
|
37%
|
42%
|
-5%
|
республіканці
|
81%
|
12%
|
69%
|
дохід
|
менше $50 тис
|
36%
|
44%
|
-8%
|
$50-100 тис
|
45%
|
48%
|
-3%
|
більше $100 тис
|
46%
|
49%
|
-3%
|
раса
|
білі
|
48%
|
41%
|
7%
|
афроамериканці
|
28%
|
55%
|
-27%
|
іспаноамериканці
|
38%
|
46%
|
-8%
|
вік
|
18-29
|
41%
|
42%
|
-1%
|
30-44
|
35%
|
50%
|
-15%
|
45-64
|
48%
|
41%
|
7%
|
65+
|
44%
|
49%
|
-5%
Ви позитивно чи негативно ставитеся до Ілона Маска?
|
позитивно
|
негативно
|
різниця
|
всі
|
43%
|
51%
|
-8%
|
голосували за:
|
Гарріс
|
9%
|
89%
|
-80%
|
Трампа
|
81%
|
16%
|
65%
|
партійність
|
демократи
|
10%
|
87%
|
-77%
|
незалежні
|
39%
|
51%
|
-12%
|
республіканці
|
78%
|
18%
|
60%
|
дохід
|
менше $50 тис
|
40%
|
52%
|
-12%
|
$50-100 тис
|
42%
|
52%
|
-10%
|
більше $100 тис
|
44%
|
54%
|
-10%
|
раса
|
білі
|
49%
|
45%
|
4%
|
афроамериканці
|
27%
|
65%
|
-38%
|
іспаноамериканці
|
40%
|
53%
|
-13%
|
вік
|
18-29
|
44%
|
47%
|
-3%
|
30-44
|
34%
|
60%
|
-26%
|
45-64
|
47%
|
47%
|
0%
|
65+
|
45%
|
52%
|
-7%
Дата проведення інтерв'ю: 1–4 березня 2025 року
Аудиторія: громадяни США віком від 18 років
Склад вибірки: 1835 респондентів.
Вибірка зважена за статтю, віком, расою, освітою, фреквецією та голосуванні на виборах 2020 та 2024 років, базової партійної ідентифікації та поточного статусу виборців.06.03.2025