Росії симпатизує лиш 4% республіканців США.

У війні з Росією Україні симпатизує 56% американців, а Росії – 3%, свідчать результати нового опитування YouGov на замовлення The Economist.

 

 

Серед республіканців Україні теж симпатизує значно більше, ніж Росії – відповідно 37% і 4% (серед демократів – відповідно 84% і 0%).

 

Найбільше симпатій стосовно України серед афроамериканців (64%), найбагатших (63%) та найстарших (69%).

 

За зменшення допомоги Україні виступають лиш третина американців, але 60% республіканців і 64% електорату Дональда Трампа на останніх президентських виборах.

 

43% американців вважає, що Трамп більше симпатизує Росії, і лиш 10% – Україні (серед республіканців відповідно 15% і 17%).

 

45% американців не схвалює, як Дональд Трамп вирішує ситуацію з Росією та Україною, схвалює – 40% (серед республіканців відповідно 74% і 11%).

 

До президента України Володимира Зеленського позитивно ставляться 43% американців, негативно – 35% (баланс +8%), до президента США Дональда Трампа – відповідно 47% і 50% (баланс -3%).

 

Серед республіканців баланс протилежний: Дональд Трамп – 74% (87% vs 13%), Володимир Зеленський – -40% (19% vs 59%).

 

Негативний баланс симпатій у республіканців і до президента Франції (-20%) та прем'єр-міністра Великої Британії (-4%), хоч серед всіх американців цей баланс є позитивним: відповідно +10% і +8%.

 

Варто зауважити, що ідентифікованих республіканців в США 33% (демократів – 31%), на президенських виборах Трамп отримав 50% голосів, Гарріс – 48%.

При цьому закордонну політику вважають найважливішою 1% республіканців (12% – національну безпеку), хоча важливою її вважають 92%.

 

У конфлікті між Росією та Україною кому ви більше симпатизуєте?

 

Росії   

Україні   

нікому

всі

3%

56%

31%

голосували за:

      

Гарріс

1%

86%

7%

Трампа

6%

36%

50%

партійність

      

демократи

0%

84%

7%

незалежні

3%

50%

34%

республіканці

4%

37%

50%

дохід

      

менше $50 тис

3%

52%

30%

$50-100 тис

1%

61%

34%

більше $100 тис

4%

63%

27%

раса

      

білі

2%

56%

34%

афроамериканці

3%

64%

14%

іспаноамериканці      

4%

46%

33%

вік

      

18-29

3%

52%

28%

30-44

2%

55%

28%

45-64

3%

52%

38%

65+

2%

69%

27%

 

В кого більша ймовірність вийти переможцем у конфлікті між Росією та Україною?

 

в Росії   

в України   

однакова

всі

30%

13%

13%

голосували за:

      

Гарріс

22%

24%

12%

Трампа

42%

5%

18%

партійність

      

демократи

18%

25%

10%

незалежні

31%

10%

11%

республіканці

40%

4%

19%

дохід

      

менше $50 тис

23%

15%

13%

$50-100 тис

32%

13%

15%

більше $100 тис

42%

10%

15%

раса

      

білі

31%

12%

15%

афроамериканці

19%

19%

11%

іспаноамериканці   

36%

10%

11%

вік

      

18-29

36%

9%

10%

30-44

29%

17%

12%

45-64

29%

13%

15%

65+

29%

12%

15%

 

Ви за те, щоб США збільшили, зменшили чи залишили на тому ж рівні військову допомогу Україні?

 

збільшили   

зменшили   

не змінювали

всі

24%

35%

20%

голосували за:

      

Гарріс

51%

8%

31%

Трампа

8%

64%

12%

партійність

      

демократи

49%

6%

31%

незалежні

17%

37%

19%

республіканці

8%

60%

12%

дохід

      

менше $50 тис

19%

33%

22%

$50-100 тис

29%

38%

19%

більше $100 тис

31%

34%

22%

раса

      

білі

24%

39%

19%

афроамериканці

30%

9%

27%

іспаноамериканці   

21%

38%

22%

вік

      

18-29

21%

27%

23%

30-44

25%

30%

23%

45-64

21%

45%

16%

65+

31%

34%

23%

 

У конфлікті між Росією та Україною, кому, на вашу думку, Дональд Трамп симпатизує більше?

 

Росії

Україні

нікому

всі

43%

10%

29%

голосували за:

      

Гарріс

79%

6%

9%

Трампа

13%

15%

54%

партійність

      

демократи

74%

7%

11%

незалежні

42%

8%

27%

республіканці

15%

17%

48%

дохід

      

менше $50 тис

41%

9%

29%

$50-100 тис

44%

14%

28%

більше $100 тис

48%

10%

34%

раса

      

білі

40%

10%

34%

афроамериканці

47%

13%

13%

іспаноамериканці   

42%

11%

27%

вік

      

18-29

33%

17%

26%

30-44

44%

9%

27%

45-64

45%

8%

31%

65+

48%

10%

34%

 

Ви схвалюєте чи не схвалюєте те, як Дональд Трамп вирішує ситуацію з Росією та Україною?

 

схвалюю   

не схвалюю   

  різниця

всі

40%

45%

-5%

голосували за:

      

Гарріс

8%

85%

-77%

Трампа

77%

11%

66%

партійність

      

демократи

9%

85%

-76%

незалежні

34%

42%

-8%

республіканці

74%

11%

63%

дохід

      

менше $50 тис

34%

44%

-10%

$50-100 тис

44%

46%

-2%

більше $100 тис

42%

52%

-10%

раса

      

білі

45%

41%

4%

афроамериканці

19%

58%

-39%

іспаноамериканці   

41%

45%

-4%

вік

      

18-29

41%

37%

4%

30-44

32%

51%

-19%

45-64

42%

41%

1%

65+

43%

51%

-8%

 

Ви позитивно чи негативно ставитеся до Дональда Трампа?

 

позитивно   

негативно   

різниця

всі

47%

50%

-3%

голосували за:

      

Гарріс

8%

91%

-83%

Трампа

88%

11%

77%

партійність

      

демократи

6%

93%

-87%

незалежні

45%

48%

-3%

республіканці

87%

13%

74%

дохід

      

менше $50 тис

46%

51%

-5%

$50-100 тис

46%

53%

-7%

більше $100 тис

47%

51%

-4%

раса

      

білі

54%

44%

10%

афроамериканці

27%

68%

-41%

іспаноамериканці   

43%

55%

-12%

вік

      

18-29

45%

52%

-7%

30-44

41%

55%

-14%

45-64

52%

45%

7%

65+

48%

51%

-3%

 

Ви позитивно чи негативно ставитеся до Володимира Зеленського?

 

позитивно   

негативно   

різниця

всі

43%

35%

8%

голосували за:

      

Гарріс

81%

9%

72%

Трампа

19%

68%

-49%

партійність

      

демократи

72%

10%

62%

незалежні

39%

36%

3%

республіканці

19%

59%

-40%

дохід

      

менше $50 тис

41%

32%

9%

$50-100 тис

42%

39%

3%

більше $100 тис

53%

34%

19%

раса

      

білі

43%

39%

4%

афроамериканці

43%

21%

22%

іспаноамериканці   

38%

39%

-1%

вік

      

18-29

35%

35%

0%

30-44

42%

28%

14%

45-64

40%

41%

-1%

65+

54%

36%

18%

 

Ви позитивно чи негативно ставитеся до Емманюеля Макрона?

 

позитивно   

негативно   

різниця

всі

34%

24%

10%

голосували за:

      

Гарріс

64%

9%

55%

Трампа

17%

46%

-29%

партійність

      

демократи

59%

8%

51%

незалежні

27%

25%

2%

республіканці

17%

37%

-20%

дохід

      

менше $50 тис

32%

18%

14%

$50-100 тис

34%

26%

8%

більше $100 тис

43%

31%

12%

раса

      

білі

36%

24%

12%

афроамериканці

34%

20%

14%

іспаноамериканці   

25%

25%

0%

вік

      

18-29

28%

21%

7%

30-44

34%

24%

10%

45-64

29%

27%

2%

65+

46%

22%

24%

 

Ви позитивно чи негативно ставитеся до Кіра Стармера?

 

позитивно   

негативно   

різниця

всі

24%

16%

8%

голосували за:

      

Гарріс

43%

4%

39%

Трампа

14%

29%

-15%

партійність

      

демократи

42%

8%

34%

незалежні

15%

17%

-2%

республіканці

17%

21%

-4%

дохід

      

менше $50 тис

21%

14%

7%

$50-100 тис

23%

15%

8%

більше $100 тис

34%

20%

14%

раса

      

білі

25%

14%

11%

афроамериканці

25%

14%

11%

іспаноамериканці   

17%

24%

-7%

вік

      

18-29

29%

12%

17%

30-44

23%

20%

3%

45-64

18%

15%

3%

65+

29%

14%

15%

 

Ви позитивно чи негативно ставитеся до Джей Ді Венса?

 

позитивно   

негативно   

різниця

всі

42%

45%

-3%

голосували за:

      

Гарріс

9%

86%

-77%

Трампа

84%

10%

74%

партійність

      

демократи

6%

85%

-79%

незалежні

37%

42%

-5%

республіканці

81%

12%

69%

дохід

      

менше $50 тис

36%

44%

-8%

$50-100 тис

45%

48%

-3%

більше $100 тис

46%

49%

-3%

раса

      

білі

48%

41%

7%

афроамериканці

28%

55%

-27%

іспаноамериканці   

38%

46%

-8%

вік

      

18-29

41%

42%

-1%

30-44

35%

50%

-15%

45-64

48%

41%

7%

65+

44%

49%

-5%

 

Ви позитивно чи негативно ставитеся до Ілона Маска?

 

позитивно   

негативно   

різниця

всі

43%

51%

-8%

голосували за:

      

Гарріс

9%

89%

-80%

Трампа

81%

16%

65%

партійність

      

демократи

10%

87%

-77%

незалежні

39%

51%

-12%

республіканці

78%

18%

60%

дохід

      

менше $50 тис

40%

52%

-12%

$50-100 тис

42%

52%

-10%

більше $100 тис

44%

54%

-10%

раса

      

білі

49%

45%

4%

афроамериканці

27%

65%

-38%

іспаноамериканці   

40%

53%

-13%

вік

      

18-29

44%

47%

-3%

30-44

34%

60%

-26%

45-64

47%

47%

0%

65+

45%

52%

-7%

 

Дата проведення інтерв'ю: 14 березня 2025 року

Аудиторія: громадяни США віком від 18 років

Склад вибірки: 1835 респондентів.

Вибірка зважена за статтю, віком, расою, освітою, фреквецією та голосуванні на виборах 2020 та 2024 років, базової партійної ідентифікації та поточного статусу виборців.

06.03.2025

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