Росії симпатизує лиш 4% республіканців США.

У війні з Росією Україні симпатизує 56% американців, а Росії – 3%, свідчать результати нового опитування YouGov на замовлення The Economist.

Серед республіканців Україні теж симпатизує значно більше, ніж Росії – відповідно 37% і 4% (серед демократів – відповідно 84% і 0%).

Найбільше симпатій стосовно України серед афроамериканців (64%), найбагатших (63%) та найстарших (69%).

За зменшення допомоги Україні виступають лиш третина американців, але 60% республіканців і 64% електорату Дональда Трампа на останніх президентських виборах.

43% американців вважає, що Трамп більше симпатизує Росії, і лиш 10% – Україні (серед республіканців відповідно 15% і 17%).

45% американців не схвалює, як Дональд Трамп вирішує ситуацію з Росією та Україною, схвалює – 40% (серед республіканців відповідно 74% і 11%).

До президента України Володимира Зеленського позитивно ставляться 43% американців, негативно – 35% (баланс +8%), до президента США Дональда Трампа – відповідно 47% і 50% (баланс -3%).

Серед республіканців баланс протилежний: Дональд Трамп – 74% (87% vs 13%), Володимир Зеленський – -40% (19% vs 59%).

Негативний баланс симпатій у республіканців і до президента Франції (-20%) та прем'єр-міністра Великої Британії (-4%), хоч серед всіх американців цей баланс є позитивним: відповідно +10% і +8%.

Варто зауважити, що ідентифікованих республіканців в США 33% (демократів – 31%), на президенських виборах Трамп отримав 50% голосів, Гарріс – 48%.

При цьому закордонну політику вважають найважливішою 1% республіканців (12% – національну безпеку), хоча важливою її вважають 92%.

У конфлікті між Росією та Україною кому ви більше симпатизуєте?

Росії Україні нікому всі 3% 56% 31% голосували за: Гарріс 1% 86% 7% Трампа 6% 36% 50% партійність демократи 0% 84% 7% незалежні 3% 50% 34% республіканці 4% 37% 50% дохід менше $50 тис 3% 52% 30% $50-100 тис 1% 61% 34% більше $100 тис 4% 63% 27% раса білі 2% 56% 34% афроамериканці 3% 64% 14% іспаноамериканці 4% 46% 33% вік 18-29 3% 52% 28% 30-44 2% 55% 28% 45-64 3% 52% 38% 65+ 2% 69% 27%

В кого більша ймовірність вийти переможцем у конфлікті між Росією та Україною?

в Росії в України однакова всі 30% 13% 13% голосували за: Гарріс 22% 24% 12% Трампа 42% 5% 18% партійність демократи 18% 25% 10% незалежні 31% 10% 11% республіканці 40% 4% 19% дохід менше $50 тис 23% 15% 13% $50-100 тис 32% 13% 15% більше $100 тис 42% 10% 15% раса білі 31% 12% 15% афроамериканці 19% 19% 11% іспаноамериканці 36% 10% 11% вік 18-29 36% 9% 10% 30-44 29% 17% 12% 45-64 29% 13% 15% 65+ 29% 12% 15%

Ви за те, щоб США збільшили, зменшили чи залишили на тому ж рівні військову допомогу Україні?

збільшили зменшили не змінювали всі 24% 35% 20% голосували за: Гарріс 51% 8% 31% Трампа 8% 64% 12% партійність демократи 49% 6% 31% незалежні 17% 37% 19% республіканці 8% 60% 12% дохід менше $50 тис 19% 33% 22% $50-100 тис 29% 38% 19% більше $100 тис 31% 34% 22% раса білі 24% 39% 19% афроамериканці 30% 9% 27% іспаноамериканці 21% 38% 22% вік 18-29 21% 27% 23% 30-44 25% 30% 23% 45-64 21% 45% 16% 65+ 31% 34% 23%

У конфлікті між Росією та Україною, кому, на вашу думку, Дональд Трамп симпатизує більше?

Росії Україні нікому всі 43% 10% 29% голосували за: Гарріс 79% 6% 9% Трампа 13% 15% 54% партійність демократи 74% 7% 11% незалежні 42% 8% 27% республіканці 15% 17% 48% дохід менше $50 тис 41% 9% 29% $50-100 тис 44% 14% 28% більше $100 тис 48% 10% 34% раса білі 40% 10% 34% афроамериканці 47% 13% 13% іспаноамериканці 42% 11% 27% вік 18-29 33% 17% 26% 30-44 44% 9% 27% 45-64 45% 8% 31% 65+ 48% 10% 34%

Ви схвалюєте чи не схвалюєте те, як Дональд Трамп вирішує ситуацію з Росією та Україною?

схвалюю не схвалюю різниця всі 40% 45% -5% голосували за: Гарріс 8% 85% -77% Трампа 77% 11% 66% партійність демократи 9% 85% -76% незалежні 34% 42% -8% республіканці 74% 11% 63% дохід менше $50 тис 34% 44% -10% $50-100 тис 44% 46% -2% більше $100 тис 42% 52% -10% раса білі 45% 41% 4% афроамериканці 19% 58% -39% іспаноамериканці 41% 45% -4% вік 18-29 41% 37% 4% 30-44 32% 51% -19% 45-64 42% 41% 1% 65+ 43% 51% -8%

Ви позитивно чи негативно ставитеся до Дональда Трампа?

позитивно негативно різниця всі 47% 50% -3% голосували за: Гарріс 8% 91% -83% Трампа 88% 11% 77% партійність демократи 6% 93% -87% незалежні 45% 48% -3% республіканці 87% 13% 74% дохід менше $50 тис 46% 51% -5% $50-100 тис 46% 53% -7% більше $100 тис 47% 51% -4% раса білі 54% 44% 10% афроамериканці 27% 68% -41% іспаноамериканці 43% 55% -12% вік 18-29 45% 52% -7% 30-44 41% 55% -14% 45-64 52% 45% 7% 65+ 48% 51% -3%

Ви позитивно чи негативно ставитеся до Володимира Зеленського?

позитивно негативно різниця всі 43% 35% 8% голосували за: Гарріс 81% 9% 72% Трампа 19% 68% -49% партійність демократи 72% 10% 62% незалежні 39% 36% 3% республіканці 19% 59% -40% дохід менше $50 тис 41% 32% 9% $50-100 тис 42% 39% 3% більше $100 тис 53% 34% 19% раса білі 43% 39% 4% афроамериканці 43% 21% 22% іспаноамериканці 38% 39% -1% вік 18-29 35% 35% 0% 30-44 42% 28% 14% 45-64 40% 41% -1% 65+ 54% 36% 18%

Ви позитивно чи негативно ставитеся до Емманюеля Макрона?

позитивно негативно різниця всі 34% 24% 10% голосували за: Гарріс 64% 9% 55% Трампа 17% 46% -29% партійність демократи 59% 8% 51% незалежні 27% 25% 2% республіканці 17% 37% -20% дохід менше $50 тис 32% 18% 14% $50-100 тис 34% 26% 8% більше $100 тис 43% 31% 12% раса білі 36% 24% 12% афроамериканці 34% 20% 14% іспаноамериканці 25% 25% 0% вік 18-29 28% 21% 7% 30-44 34% 24% 10% 45-64 29% 27% 2% 65+ 46% 22% 24%

Ви позитивно чи негативно ставитеся до Кіра Стармера?

позитивно негативно різниця всі 24% 16% 8% голосували за: Гарріс 43% 4% 39% Трампа 14% 29% -15% партійність демократи 42% 8% 34% незалежні 15% 17% -2% республіканці 17% 21% -4% дохід менше $50 тис 21% 14% 7% $50-100 тис 23% 15% 8% більше $100 тис 34% 20% 14% раса білі 25% 14% 11% афроамериканці 25% 14% 11% іспаноамериканці 17% 24% -7% вік 18-29 29% 12% 17% 30-44 23% 20% 3% 45-64 18% 15% 3% 65+ 29% 14% 15%

Ви позитивно чи негативно ставитеся до Джей Ді Венса?

позитивно негативно різниця всі 42% 45% -3% голосували за: Гарріс 9% 86% -77% Трампа 84% 10% 74% партійність демократи 6% 85% -79% незалежні 37% 42% -5% республіканці 81% 12% 69% дохід менше $50 тис 36% 44% -8% $50-100 тис 45% 48% -3% більше $100 тис 46% 49% -3% раса білі 48% 41% 7% афроамериканці 28% 55% -27% іспаноамериканці 38% 46% -8% вік 18-29 41% 42% -1% 30-44 35% 50% -15% 45-64 48% 41% 7% 65+ 44% 49% -5%

Ви позитивно чи негативно ставитеся до Ілона Маска?

позитивно негативно різниця всі 43% 51% -8% голосували за: Гарріс 9% 89% -80% Трампа 81% 16% 65% партійність демократи 10% 87% -77% незалежні 39% 51% -12% республіканці 78% 18% 60% дохід менше $50 тис 40% 52% -12% $50-100 тис 42% 52% -10% більше $100 тис 44% 54% -10% раса білі 49% 45% 4% афроамериканці 27% 65% -38% іспаноамериканці 40% 53% -13% вік 18-29 44% 47% -3% 30-44 34% 60% -26% 45-64 47% 47% 0% 65+ 45% 52% -7%

Дата проведення інтерв'ю: 1–4 березня 2025 року

Аудиторія: громадяни США віком від 18 років

Склад вибірки: 1835 респондентів.

Вибірка зважена за статтю, віком, расою, освітою, фреквецією та голосуванні на виборах 2020 та 2024 років, базової партійної ідентифікації та поточного статусу виборців.