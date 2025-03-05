Книжка Ґжеґожа Ґаудена про львівські події стала "Книгою року" в Польщі.

Нині у Національній бібліотеці у Варшаві оголосили лауреатів премії польського літературного журналу "Książki" "Книга 2024 року". Серед п'яти відзначених – документальна книга цьогорічного кавалера ордена "За інтелектуальну відвагу" журналу "Ї" Ґжеґожа Ґаудена "Польська справа Дрейфуса. Хто намагався вбити президента" про замах на президента Польщі у Львові 1924 року – зрештою, не стільки про замах, як про спробу звинувати в атентаті євреїв: репортаж із захоплюючою судовою та політична драмою, що нещадно розкриває обличчя антисемітизму в Другій Речі Посполитій.

"Вересень 1924 року. До Львова прибуває президент Польщі Станіслав Войцеховський. Політична поліція у Варшаві виступає проти цього візиту – вони пам'ятають замах на Юзефа Пілсудського три роки тому. Тоді стріляв український студент – невлучно. Цього разу в президента хтось кидає бомбу. Обійшлося без жертв, але натовп глядачів у паніці тікає. Серед них студент Станіслав Штайґер, єврей – танцівниця Марія Пастернакова впізнає в ньому підривника. Львівські слідчі оголошують, що затримали злочинця. «Євреї хотіли вбити президента!» – проголошує польська преса. Вона розгортає кампанію проти Штайґера та євреїв, незважаючи на те, що українські націоналісти визнають, що саме вони стояли за атентатом. Через кілька днів, під час першого судового процесу, Штайґер дивом уникає смертної кари. Через рік, на другому процесі захист викриває фальсифікації, сфабриковані слідством, і його виправдовують. Справа Штайґера мала разючу схожість зі справою Альфреда Дрейфуса, єврейського офіцера французької армії, помилково звинуваченого у шпигунстві, яка викрила французький і світовий антисемітизм на зорі 20-го століття."

Це друга книжка Ґжеґожа Ґаудена про Львів і про, фактично, одержавлений антисемітизм міжвоєнної Польщі. Перша – «Львів: кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року» вийшла 2019 року (український переклад Андрієм Павлишиним – 2020 року) і отримала історичну відзнаку журналу „Polityka”.

Ґжеґож Ґауден (1953 р.н.) – польський юрист і економіст, а також редактор і журналіст. Дисидент, активний член «Солідарності». У 1970-х був активним учасником студентських культурних ініціатив та студентських медіа, у 1980-х – діячем Познанського осередку «Солідарності». 13 грудня 1981 року його було інтерновано – до липня 1982 року. На дев'ять років (1984-1993) еміґрував до Швеції, де очолював Шведський комітет підтримки «Солідарності». Після повернення на батьківщину співпрацював з декількома видавничими концернами: «Bulls Press», «Orkla Media». У 2000-2003 був президентом Палати видавців преси, з 2003 – віце-президентом. У 2003-2006 був президентом видавничого дому «Presspublika», у 2004-2006 – головним редактором газети «Rzeczpospolita». Був директором Інституту Книги у Кракові, віцепрезидентом Палати видавців преси, Товариства авторів і видавців «Польська книжка», членом Програмної ради Економічного форуму у Криниці, членом Інформаційної ради Варшавської біржі цінних паперів. У 2005 нагороджений срібною медаллю Gloria Artis, у 2012 – Кавалерським Хрестом Ордена Відродження Польщі, в 2024 році став кавалером ордена «За інтелектуальну відвагу» журналу "Ї" – "за інтелектуальну відвагу у справі встановлення історичної справедливости".

Серед інших відзначених нині видань: "Дезорієнтація. Біографія Марії Конопніцької" Маґдалени Ґжебалковської, “Кіс кіс ожина” Тамти Мелашвілі (у перекладі Маґдалени Новаковської), “День” Майкла Каннінгема (у перекладі Мирослава Яблонського) та “Рейксмузеум в Амстердамі” Пьотра Борусовського, Олександри Янішевської-Кардоне та Антоні Земби.

Щоб обрати Книгу року, редакція журналу "Książki" щомісяця обирає чотири видання, які заслуговують на особливу увагу читачів за своєю пізнавальною, літературною або художньою цінністю. Відзначені твори отримують звання «Книжка місяця» («Львів: кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року» була книжкою червня 2019 року). З них обираються п'ять найважливіших видань, які отримують звання «Книжка року».

Літературний журнал «Їжак» видається з 1992 р. Це щомісячний загальнонаціональний журнал, присвячений питанням видавничого та книготорговельного ринку, адресований видавцям, книготорговцям, бібліотекарям та широкому колу читачів, є також путівником у світі нових видань – у кожному номері публікуються рецензії на кілька десятків новинок з різних галузей (польська і зарубіжна література, книги з права та економіки, книги для дітей та юнацтва, путівники, альбоми тощо). Редакція журналу "Książki" вручила щорічні нагороди вже 23-й раз.