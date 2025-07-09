Трамп пообіцяв влаштувати Росії «маленький сюрприз».

Він визнав, що переоцінив свої миротворчі здібності щодо російсько-української війни.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на засіданні свого кабінету у вівторок, восьмого липня, визнав, що переоцінив свої можливості швидко залагодити російсько-український збройний конфлікт. Він вчергове заявив про невдоволення російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Завдання врегулювання конфлікту виявилося складнішим, ніж я очікував… Я не задоволений діями Путіна. Це я можу вам сказати зараз. Ми чуємо від нього багато бздур (bullshit). Він весь час дуже милий, але користі від цього в підсумку жодної» – нарікав Трамп.

Глава Білого дому підтвердив, що поважно розглядаю можливість запровадження нового «жорсткого» пакету санкцій проти Росії. «Я дуже уважно вивчаю законопроєкт про санкції проти РФ сенатора Ліндсі Ґрема, але перспектива його прийняття буде повністю залежати від мене» – зазначив він. На запитання журналістів, що він далі робитиме щодо Росії, американський президент відповів, що хоче влаштувати «маленький сюрприз».

Тим часом Державний департамент запевнив, що США ніколи не відмовлялися від військової підтримки України і мають намір продовжувати поставки зброї. «Ми були і залишаємося найбільшими союзниками України», – заявила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс (Tammy Bruce). Вона запевнила, що адміністрація США дбає про те, щоб українці «мали те, що їм потрібно». За словами пані Брюс, недавню паузу в поставках не варто сприймати як «новий підхід або позицію» уряду США.

На початку липня стало відомо, що США призупинили поставки Україні десятків зенітних ракет Patriot, тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, понад 100 ракет Hellfire, понад 250 високоточних ракетних систем GMLRS, а також десятків ПЗРК Stinger, ракет класу «повітря-повітря» AIM і гранатометів. За інформацією видань, глава Пентаґону Піт Геґсет віддав відповідний наказ, коли частина зброї вже перебувала в Європі і була готова до передачі Україні.