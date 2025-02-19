США запевнили, що не скасують санкції проти Росії до завершення війни.

Таку обіцянку Марко Рубіо дав європейським колегам.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що адміністрація президента Дональда Трампа збереже санкції проти Росії принаймні доти, доки не буде досягнуто угоди про припинення російсько-української війни. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерела, знайомі зі ситуацією.

За даними аґенції, Рубіо запевнив у цьому «групу європейських колег» під час телефонної розмови, яка відбулася відразу після перемовин урядових делегацій США та Росії у Саудівській Аравії.

Офіційно Держдеп США повідомив, що Рубіо після зустрічі в Ер-Ріяді 18 лютого зателефонував міністрам закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та високій представниці Європейської Унії з питань закордонних справ і безпеки Каї Каллас. «Держсекретар поінформував міністрів закордонних справ про цю зустріч. Вони домовилися підтримувати тісні контакти у процесі роботи щодо досягнення довгострокового припинення конфлікту в Україні», – йдеться у заяві американського зовнішньополітичного відомства.

Під час пресконференції за підсумками переговорів делегацій Росії та США в Ер-Ріяді Рубіо заявив, що західним країнам доведеться скасувати санкції проти Росії у разі завершення російсько-української війни. «Для припинення будь-якого конфлікту необхідно, щоб усі сторони пішли на поступки», – сказав держсекретар США, відповідаючи на питання про майбутнє санкцій, запроваджених Вашінґтоном проти Москви.