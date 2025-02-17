Велика Британія висловила готовність відправити війська до України.

За словами Кіра Стармера, йдеться про виконання миротворчої місії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вперше заявив, що готовий відрядити британські війська до України у рамках миротворчої місії. Ця його заява пролунала в коментарі для газети The Daily Telegraph.

«Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи над гарантіями безпеки для України. Це включає в себе подальшу підтримку українських військовиків, на що Велика Британія вже виділила три ​​мільярди фунтів на рік як мінімум до 2030 року. Але це також означає готовність і бажання зробити внесок у гарантії безпеки для України, розмістивши там наші власні війська, якщо потрібно. Я не говорю це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність за те, що британські військовослужбовці можуть опинитися в небезпеці. Але будь-яка роль у гарантуванні безпеки України допомагає гарантувати і безпеку нашого континенту, і безпеку цієї країни», – заначив Стармер.

За словами керівника британського уряду, «це не лише питання майбутнього України – це екзистенційне питання для Європи загалом». «Забезпечення міцного миру в Україні, який захистить її суверенітет у довгостроковій перспективі, має вирішальне значення, якщо ми хочемо стримати Путіна від подальшої аґресії у майбутньому», – додав він.

Водночас Стармер визнав, що «тільки США здатні утримати Путіна від повторного нападу». Він анонсував зустріч з Дональдом Трампом найближчими днями і додав, що порушить це питання і на екстреному саміті щодо України в Парижі 17 лютого. «Я прямую до Парижа з дуже чітким посланням для наших європейських друзів. Ми повинні показати, що дійсно поважно ставимося до власної оборони і несемо свій тягар. Ми говорили про це надто довго – і президент Трамп має рацію, вимагаючи, щоб ми почали діяти», – заявив британський прем’єр.

Стармер закликав країни Європи, які входять в НАТО, збільшити витрати на оборону, а також посилити санкції щодо Росії, у тому числі на експорт нафти, «тіньовий флот» і проти банків РФ, які допомагають обходити чинні штрафні заходи. Політик виступив за прийняття України до НАТО і заявив, що «мир приходить через силу, а слабкість веде до війни».