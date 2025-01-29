У Львові зафіксовано черговий температурний рекорд.

Це вже перестає бути релевантною новиною: нині у Львові перевищено багаторічний максимум температури повітря для дня 29 січня – станом на 14:00 синоптики Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій зафіксували, що температура у Львові сягнула +13,0°С.

Метеостанція на Вульці (район вул. Сахарова та Бойківської) о 14:00 показувала +12,7°C, але через квадранс теж сягнула максимуму +13,0°С, після чого о 15:00 почала знижуватися.

Досі історичний максимум за попередні 210 років метеоспостережень становив +10,3°С і був зафіксований 29 січня 2002 року.

Цей нинішній показник температури у Львові – вже п'ятий в цьому році зафіксований державним гідрометеорологічним центром температурний максимум для певного числа січня:

7 січня була зафіксована температура повітря +11,7°С і оновлено максимум 10,9°С, що тримався з 1877 року.

20 січня була зафіксована температура повітря +11,1°С і оновлено максимум в 10,0°С, що тримався з 1918 року.

27 січня була зафіксована температура повітря +12,6°С і оновлено максимум в 11,3°С, що тримався з 1936 року.

28 січня була зафіксована температура повітря +14,9°С і оновлено максимум в 11,3°С, що тримався з 1835 року.

На завтра Львівський регіональний центр з гідрометеорології заповідає вдень по Львову 9–11°С тепла (а сайт Українського гідрометеорологічного центру +10°…+12°С), тому є певна ймовірність, що знову буде оновлено історичний максимум для цього дня від 2002 року, що становить +10,4°C.