Сирія розірвала угоду з Росією щодо порту Тартус.

Інвестиційний контракт з російською компанією «Стройтрансгаз» було укладено 2019 року.

Влада Сирії розірвала угоду про управління морським портом Тартус з російською компанією, укладену в 2019 році. Про це повідомив директор митного управління провінції Тартус Ріад Джуді в інтерв'ю газеті Al Watan.

«Угода про інвестиції в порт Тартус із російською компанією була анульована. Усі доходи від діяльності порту будуть використовуватися на користь сирійської держави», – заявив пан Джуді. Він додав, що робітники повернуться до відновлення обладнання, яке не було модернізовано за умовами угоди.

Інвестиційний контракт з російською компанією «Стройтрансгаз» було укладено 2019 року на термін 49 років. За словами колишнього міністра транспорту Сирії Алі Хамуда, документ передбачав управління портом та інвестиції у його модернізацію більш ніж на 500 мільйонів доларів з боку російської сторони.

Тартус – другий за величиною морський порт Сирії. Там розташовано пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії. Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Богданов 12 грудня говорив, що Росія розраховує зберегти свої військові бази в Сирії після приходу нової влади.