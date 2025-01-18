Уряд Ізраїлю схвалив угоду про припинення вогню у Секторі Ґази.

Восьмеро членів кабінету висловилися проти угоди.

Після більш ніж семи годин обговорень уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Ґази. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення з покликом на заяву пресслужби прем’єр-міністра. «Уряд схвалив угоду про повернення викрадених заручників. Угода щодо звільнення заручників набуде чинності в неділю, 19 січня», – йдеться в заяві.

Як повідомляється, 24 міністри проголосували за угоду, восьмеро висловилися проти. Серед незгодних – Бецалель Смотрич, Оріт Штрук та Офір Софер від партії «Релігійний сіонізм», Аміхай Еліяґу та Іцхав Васерлауф з «Єврейської сили», Давид Амсалем та Аміхай Шиклі від «Лікуду». Міністр Шломо Карі в голосуванні участі не брав.

Міністри від ультраортодоксальних партій проголосували письмово ще до настання шабату, конверти з їхніми рішеннями залишалися запечатаними до початку підрахунку голосів. Міністр у справах релігії Міхаель Малкіелі з партії ШАС у своїй записці з рішенням додав: «Немає важливішої заповіді, ніж порятунок життів заручників».

Засіданню повного складу уряду передувало обговорення угоди військово-політичним кабінетом Ізраїлю, до якого входять ключові міністри. Засідання військово-політичного кабінету тривало шість із половиною годин, після чого його члени затвердили рекомендацію уряду схвалити угоду щодо звільнення заручників.

На засіданні прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що США надали країні гарантію поновлення бойових дій у разі порушення угод з боку ХАМАСу. «Президент Трамп ухвалив рішення, що коли він вступить на посаду, ми знову отримаємо всю зброю, постачання якої припинено», – додав Нетаньягу.

Схвалене урядом рішення про звільнення арабських терористів можна оскаржити у верховному суді, подавши відповідне клопотання. Однак малоймовірно, що суд вважатиме за доцільне втручатися в цю справу.

Нагадаємо, під час першої 42-денної фази затвердженої угоди мають бути звільнені 33 ізраїльські заручники.

Як повідомлялося раніше, ще до винесеного рішення уряду на сайті мін'юсту Ізраїлю з'явився список із 95 терористів, які вийдуть на свободу в рамках першого етапу угоди з ХАМАСом про звільнення ізраїльських заручників. Більшість ув'язнених, які потрапили до першого списку, – жінки та неповнолітні. Імена тих, кого звільняють, публікуються для того, щоб близькі жертв, які постраждали внаслідок скоєних цими ув'язненими злочинів, могли подати апеляцію на рішення про їхнє звільнення. З моменту публікації охочі протягом 24 годин можуть опротестувати у верховному суді звільнення терористів.