Байден визнав, що, допомагаючи Україні, побоювався ядерної конфронтації з Росією.

Він висловив упевненість, що адміністрація Трампа має шанс покласти край російсько-українській війні.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, виступаючи в понеділок, 13 січня, у Держдепартаменті з промовою, яка підбиває підсумки чотирирічної роботи його адміністрації у сфері зовнішньої політики, визнав, що надаючи Україні військову допомогу, він зважав на ризик розв'язання ядерної конфронтації з Росією. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. «У мене було два завдання: об'єднати світ у захисті України й уникнути війни між ядерними державами. Ми впоралися з обома», – сказав господар Білого дому.

Байден заявив, що російський диктатор Путін не досяг в Україні жодної стратегічної мети, а українці за підтримки Сполучених Штатів не дали стерти їхню країну з лиця землі. «Коли Путін вторгся в Україну, він думав, що зможе завоювати Київ за лічені дні. Але правда полягає в тому, що відколи почалася ця війна, я – єдиний, хто стояв у центрі Києва, а не він. І зараз, через три роки, Путін не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Йому не вдалося підкорити Україну, не вдалося зруйнувати єдність НАТО й отримати великі територіальні придбання. Але роботу ще не завершено, ми не можемо полишити її (Україну, – ред.)», – наголосив американський президент.

За його словами, США та їхні союзники надалі також не можуть дозволити собі відмовитися від підтримки Києва та мають продовжувати надавати допомогу. «Потрібно робити ще більше. Ми не можемо піти. Для цього ми об'єднали 50 країн не тільки в Європі, а вперше в Азії», – заявив американський президент.

Джо Байден додав, що адміністрація під керівництвом Дональда Трампа має шанс покласти край російсько-українській війні. «Ми заклали основи, завдяки чому наступна адміністрація матиме можливість забезпечити українцям майбутнє», – зазначив він.

Президент Байден запевнив, що США зміцнили позиції світового лідера, а альянси за їхньої участі стали сильнішими. «Ми безпрецедентно збільшили кількість союзників, зробили найбільші за десятиліття інвестиції в оборонну промисловість, стали лідерами у сфері штучного інтелекту», – сказав Джо Байден. Він наголосив, що все це стало можливим без участі США у нових конфліктах.