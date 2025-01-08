Оттава заявила, що Канада ніколи не стане штатом США.

Тим часом Трамп опублікував у соцмережах мапу з приєднаною Канадою.

 

 

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна ніколи не стане 51-м штатом США. Політик зазначив, що обидві держави отримують вигоду від взаємної торгівлі та кооперації у сфері безпеки, що робить відносини між Оттавою та Вашінґтоном особливо важливими. «Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів», – написав голова канадського уряду на сторінці в соцмережі Х, відповідаючи на пропозицію президента-електа США Дональда Трампа об’єднати дві північноамериканські країни.

 

Своє обурення пропозицією Трампа висловила й міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі (Mélanie Joly). «Коментарі президента-електа Трампа демонструють повну відсутність розуміння того, що робить Канаду сильною країною. Наша економіка сильна. Наші люди сильні. Ми ніколи не відступимо перед загрозами», – написала вона в соцмережі Х.

 

Тим часом Дональд Трамп опублікував мапу, на якій Канада та Сполучені Штати Америки є єдиною державою і пофарбовані в кольори американського прапора. Зображення він розмістив на сторінці у соцмережі Truth Social.

 

Раніше Дональд Трамп неодноразово висловлювався про те, що багато канадців, на його переконання, бажають приєднання своєї країни до Сполучених Штатів. Він вважає, що таке об'єднання забезпечило б Канаді економічну вигоду та захист від зовнішніх загроз, які Трамп пов'язав із Росією та Китаєм. Трамп пообіцяв Канаді більш ніж дворазове зниження податків, якщо Канада погодиться стати 51-м американським штатом. «Ви позбавляєтеся цього штучно проведеного кордону – і дивіться, що виходить. Це буде набагато краще і для національної безпеки. Не забувайте, що ми, по суті, й так захищаємо Канаду», – заявив Трамп, звертаючись до канадців.

08.01.2025

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