Джастін Трюдо оголосив про намір подати до демісії з посади прем'єра Канади.

Криза в його кабінеті поглибилася після демісії Христі Фріланд з посади міністерки фінансів у грудні 2024 року.

Прем'єр-міністр Канади 53-літній Джастін Трюдо на пресконференції у своїй резиденції Rideau Cottage в Оттаві у понеділок, шостого січня, заявив, що полишає посаду голови правлячої Ліберальної партії. Він також повідомив, що подасть до демісії з посади керівника уряду, щойно партія обере нового лідера. Про це написала інформаційна аґенція Reuters. Трюдо пообіцяв, що продовжить виконувати свої обов'язки до завершення процесу виборів.

«Я маю намір піти з посади лідера партії і прем'єр-міністра після того, як партія обере свого наступного лідера під час надійного загальнонаціонального голосування. Ця країна заслуговує на реальний вибір на наступних виборах, і мені стало зрозуміло, що якщо мені доведеться вести внутрішню боротьбу, я не зможу бути найкращим варіантом на цих виборах», – зазначив пан Трюдо.

Канадський прем'єр також попросив генерал-губернаторку Канади Мері Саймон (Mary Simon) не розпускати парламент до 24 березня, на що вона відповіла згодою. Якщо парламент не повернеться до роботи до цього терміну, опозиція зможе винести вотум недовіри не раніше травня.

Джастін Трюдо очолював уряд Канади майже десять років. Він вступив на посаду прем'єра у листопаді 2015 року і двічі переобирався. Криза в кабінеті Трюдо поглибилася після демісії Христі Фріланд з посади міністерки фінансів у грудні 2024 року. Причиною стали розбіжностей у питанні економічного курсу. Відтак за відставку Трюдо виступила понад третина депутатів правлячої Ліберальної партії Канади.