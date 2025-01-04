Суд винесе вирок Трампові в справі Стормі Деніелс 10 січня.

Суддя вже пообіцяв, що не засудить Трампа до в’язниці чи навіть до штрафу.

Суддя штату Нью-Йорк Хуан Мерчан (Juan Merchan), який головує на процесі Дональда Трампа в справі про фальшування звітності для приховування виплат за мовчання порнозірці Стормі Деніелс, ухвалив, що вирок президентові-електу США все ж таки буде оголошено 10 січня, тобто за 10 днів до інавґурації. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Суддя зазначив, що Трамп може з'явитися для винесення вироку особисто або віртуально. Він відкинув спроби Трампа припинити розгляд справи на підставі президентського імунітету. За словами Мерчана, він не знайшов «жодних юридичних перешкод для винесення вироку».

Водночас суддя запевнив, що не схильний засуджувати Трампа до в'язниці. Також з ухвали судді випливає, що він має намір звільнити Трампа від будь-якого покарання і не вживатиме навіть м'якших карних заходів, таких як штраф або випробувальний термін. За даними американських ЗМІ, Мерчан планує засудити Трампа до «так званого умовного звільнення, за якого справа закривається, якщо обвинувачений уникає повторного арешту».

Але навіть перспектива такого м’якого вироку обурила Дональда Трампа. Він звинуватив суддю Хуана Мерчана у корумпованості та неповазі до Конституції. «Ця незаконна політична атака – не що інше, як підлаштований фарс… Суддя Мерчан, який є радикальним прихильником (Демократичної – ред.) партії, щойно видав ще один наказ, який є свідомо незаконним»,— написав президент-елект у соціальній мережі Truth Social.