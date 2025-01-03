Суд в Росії зобов'язав «Яндекс» приховати на мапі рязанський НПЗ.

Російська влада побоюється, що НПЗ стане ціллю атак українських безпілотників.

 

 

Хамовніческий районний суд Москви зобов'язав «Яндекс» видалити з електронних мап місцезнаходження і фотографії заводу Рязанської нафтопереробної компанії (РНПК), яка входить до структури «Роснефти». Про це повідомило російське державне інформаційне агентство ТАСС з покликом на судові документи. Російська влада побоюється, що нафтопереробний завод стане ціллю атак українських безпілотників.

 

У рішенні суду йдеться про те, що «Яндекс» має «унеможливити інформаційний доступ» до інфраструктури нафтопереробної компанії «шляхом видалення, ретушування графічних зображень складових частин підприємства (цехів, компресорних станцій, майданчиків з цистернами, інших елементів заводу) з пошуково-інформаційної картографічної служби “Яндекс карти”».

 

Позов до суду подало «наглядове відомство» (ТАСС не уточнює, яке саме; ймовірно, мається на увазі прокуратура), яке проводило перевірку виконання законодавства у сфері оборонно-промислового комплексу і виявило у відкритому доступі інформацію про всі об'єкти РНПК.

 

У позові, як пише ТАСС, зазначено, що завод, про який ідеться, «працює в безперебійному режимі, забезпечуючи потреби російської армії і флоту під час проведення спеціальної військової операції». Цікаво що завод і так вже чотири рази атакували українські безпілотники лише 2024 року. Унаслідок атак постраждала інфраструктура підприємства, а його співробітники були поранені.

 

Відомство звернулося до суду після того, як спроба розв'язати питання безпосередньо з «Яндексом» не призвела до результату. Суд визнав, що відкритий доступ до мап і фото НПЗ «підривають обороноздатність держави», а також «чинять негативний вплив на своєчасне постачання матеріалів» російській армії. За рішенням суду з «Яндекса» також стягнуто державне мито.

 

У червні минулого року Сполучені Штати ввели РНПК до санкційного списку за сприяння російській армії в аґресії проти України.

03.01.2025

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