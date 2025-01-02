У Росії затримали школярів, які закидали сніжками «вічний вогонь».

Поліція порушила проти них справу про «реабілітацію нацизму».

У місті Кінгісеппі, що в Ленінградській області Росії, співробітники поліції затримали трьох школярів, які закидали снігом «вічний вогонь» на меморіалі «Роща пятисот». Про це повідомив місцевий інформаційний портал «Фонтанка».

Меморіал присвячений червоноармійцям, ймовірно, розстріляним у 1919 році під час Громадянської війни. У парку, крім того, встановлено пам'ятники радянським солдатам та офіцерам, які загинули під час Другої світової війни.

За даними видання, на закиданий сніжками меморіал у поліцію поскаржився заступник голови місцевої адміністрації.

Підозрюваними у справі проходять троє учнів четвертих-п’ятих класів. Серед затриманих школярів – найстаршому 11 років, ще двом – по десять. Останні двоє навчаються у приватній «Школі православної культури». Матеріали передали інспектору в справах неповнолітніх.

Після інциденту управління Слідчого комітету в Кінгісепському району порушило кримінальну справу про «реабілітацію нацизму групою осіб за попередньою змовою» (пункт «б» частини 2 статті 354.1 КК карається штрафом від двох до п'яти мільйонів рублів або позбавленням волі на строк до п'яти років).