ЄУ обговорює ймовірне відрядження до України до 100 тис. миротворців.

Основу майбутньої місії можуть сформувати Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія.

Країни-члени Європейської Унії обговорюють деталі евентуального відрядження миротворчої місії до України в разі припинення вогню. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на брюссельських чиновників та дипломатів.

Reuters стало відомо, що президент-елект США Дональд Трамп під час нещодавніх перемовин в Парижі з президентами Франції та України Емманюелем Макроном та Володимиром Зеленським підтвердив, що виключає відправку до України американських військовиків для місії контролю за припиненням вогню. Відтак Макрон ініціював контакти з європейськими колегами з цього питання, проте вже на ранніх стадіях переговорів з'явилися розбіжності.

Як зазначають співрозмовники Reuters, суперечки виникають передовсім про доцільність поточних обговорень в умовах, коли угоди про припинення вогню ще не досягнуто. Джерела зі середовища європейських офіційних осіб при цьому вже називають країни, чиї військовики зможуть сформувати основу майбутньої місії: Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія.

Неназваний український чиновник заявив, що миротворча місія чи «сили стримування» можуть сформувати коаліція з п'яти-восьми країн. Під чиєю егідою буде розгорнуто місію, наразі невідомо. Італія, наприклад, вважає, що миротворці мають працювати під контролем ООН. Однак співрозмовники Reuters вважають, що це призведе «до надто великого впливу» Росії – постійного члена Ради безпеки ООН. Можливі правила ведення бойових дій у зоні, де теоретично перебуватимуть європейські сили, також поки що не узгоджені,.

Аналітики та офіційні особи дають різні оцінки розміру таких сил, наголошуючи, що багато що залежатиме від їхньої точної місії. Деякі аналітики припускають, що доцільним буде близько 40 тисяч військовиків. Інші стверджують, що для цієї мети знадобиться щонайменше 100 тисяч миротворців.

«Згідно зі схемою ротації, яка також передбачала б підрозділи, які б готувалися до розгортання та відновлювалися після розгортання, близько 100 тисяч військовослужбовців могли б бути задіяні в місії в будь-який момент. Це, безумовно, поважно розтягне європейські сухопутні сили», – зазначив сказав Франц-Штефан Ґаді (Franz-Stefan Gady), австрійський колишній військовий планувальник, який зараз працює в Міжнародному інституті стратегічного розвитку.