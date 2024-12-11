Трамп може спробувати розморозити заблоковані активи Росії.

Таке побоювання висловили експерти The New York Times. Також вони схильні вважати, що за Трампа допомога Україні зменшиться.

Обсяги американської допомоги Україні, найімовірніше, скоротяться після інавгурації президента-електа Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Про це пише газета The New York Times з покликом на твердження своїх експертів. Видання також вважає, що майбутній президент США може розглянути можливість скасування антиросійських санкцій, через які заморожено активи Центробанку Росії. Цей крок може вплинути на перегляд умов кредиту, наданого Україні адміністрацією президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, що напередодні, 10 грудня, міністерство фінансів США оголосило про надання Україні кредиту на суму $20 млрд із погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів. The New York Times зазначає, що ініціатива Трампа про розморожування російських активів може не знайти підтримки серед сенаторів та конґресменів з Республіканської партії. Також ймовірний крок обраного президента США не вплине на європейську частину схваленого кредиту на суму 50 млрд доларів. Очікується, що кошти Україні будуть переведені двома траншами до кінця 2025 року.

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що за його адміністрація, найімовірніше, скоротить обсяг допомоги, яка передається Україні. За словами президента-електа, він докладе всіх зусиль для вирішення російсько-українського конфлікту.

«Пан Трамп і республіканці в Конґресі навряд чи продовжуватимуть надавати Україні такий же рівень економічної та військової підтримки, який країна отримувала від демократів та адміністрації Байдена. Але конфлікт триває, й Україна значною мірою покладається на міжнародну допомогу, щоб зберегти свою економіку на плаву», – пише видання.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейська Унія, Канада, США та Японія заморозили активи Росії на суму близько $300 млрд. У США перебувають близько $5–6 млрд, у Європі зберігається $210 млрд. У 2022 році міжнародний депозитарій Euroclear, у якому зберігається більшість російських активів, заробив на них €0,8 млрд, у 2023 році – €4,4 млрд.