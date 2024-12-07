Статуя Асада

Перше, що зробили мешканці Хами, після того як звідти втекла армія Башара Асада – знищили памʼятник його батькові Хафезу, засновнику династії. Хафез Асад вбивав мешканців Хами ще 42 роки назад, коли про велике повстання у Сирії годі було й думати. Тоді режим запідозрив мешканців Хами у співчутті прихильникам ісламських партій – і місто було буквально перетворено на руїну, разом із десятками тисяч загиблих і зниклих городян. І тоді старшого Асада назвали «мʼясником Хами», а сама Хама назавжди перетворилася на символ опору Асадам – спочатку Хафезу, потім Башару. Так що коли розпочалася «арабська весна», про зруйнування і випалення Хами знову згадали – але ненадовго, бо російське бомбардування Алеппо та інших міст Сирії перекрило все, про що раніше знали місцеві мешканці.

Водночас «арабська весна» стала кошмаром не тільки для сирійців, але й для того, хто їх вбивав – для Владіміра Путіна. Хафез Асад, давній союзник Кремля, побудував саме той режим, про який мріяв російський правитель. Він залізною рукою правив у Сирії й дозволяв собі окуповувати сусідній Ліван. Він призначав своїм спадкоємцем то одного, то іншого сина – і місцевій еліті доводилося тільки погоджуватися із його вибором, хоча, наприклад, Башар Асад, який ніколи не цікавився політикою до свого призначення «кронцпринцем», не викликав у соратників Хафеза Асада великого задоволення. І все одно повстання, які почалися у арабських країнах одне за одним після революції у Тунісі, не оминули Сирію. Як і інші місцеві диктатори, Башар Асад виявився абсолютно безпомічним – і якщо б не російська та іранська допомога, він навряд чи утримав би владу. Виявилося, що режим, який Путін міг вважати «ідеальним» насправді – картковий будиночок.

Люди, знайомі із російським президентом, розповідали, що він був нажаханий долею іншого давнього союзника Москви, лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Саме кадри загибелі Каддафі примусили Путіна зробити остаточний вибір на користь створення у Росії тоталітарного режиму, який буде гарантувати йому безпеку й захист від власного населення, від «російського бунту». Саме кадри загибелі Каддафі могли примусити Путіна зробити вибір на користь війни з нашою країною – бо він усвідомлював, що реноме «збирача земель» надовго застрахує його від будь-якої опозиції й зробить героєм «простих росіян». І саме кадри загибелі Каддафі могли примусити Путіна зробити вибір на користь збереження режиму Асадів у Сирії – як доказу того, що той, хто беззастережно орієнтується на Росію, може сподіватися на її допомогу й продовження свого тиранічного правління.



Сирія стала його першим великим полігоном. Він міг тут спробувати те, що й уявити собі не можна було до сирійської війни – бомбардування житлових кварталів, злочини «вагнерівців», пограбування й тортури, створення умов для великої міграційної кризи, яка згодом стане справжнім випробуванням для Європи. Якщо б у час бомбардувань Алеппо хтось сказав би, що тут «відпрацьовуються» майбутні удари по Харкову чи Києву, переважна більшість українців вирішила б, що має справу із прогнозами божевільного. Якщо би хтось передбачив, що Путін буде намагатися «затопити» Європу українськими біженцями так, як він перед цим «затопив» її біженцями з Сирії, в це теж ніхто би не повірив. Як і в те, що «вагнерівці», які наступали на Алеппо, згодом попруть на Бахмут. Але для Путіна це була не просто допомога сирійському диктатору, але й репетиція нових війн.

Тому є щось дуже символічне в тому, що саме тоді, коли його війська продовжують наступати на Донбасі, а його літаки і ракети знову зʼявляються в зимовому українському небі, щасливі мешканці Хами руйнують статую свого старого гнобителя. Це ще одне нагадування про те, що будь-яка темрява рано чи пізно добігає кінця. І сонце сходить над майданом, де ніякого Асада вже більше немає.