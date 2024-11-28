Розвідка США застерігає щодо посилення російських диверсій в Європі через ATACMS.

Водночас американська розвідка заперечує зростання ризику ядерної війни.

Рішення Сполучених Штатів дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів вглиб російської території не збільшило ризик ядерної війни, незважаючи на дедалі войовничіші заяви диктатора Росії Володимира Путіна. Такого висновку дійшла американська розвідуввальна спільнота – повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на п’ять джерел у спецслужбах США.

Прогнози того, як влада РФ відреагує на зняття обмежень на застосування ракет ATACMS, які робилися за останні кілька місяців, зазначає аґенція, не припускають, що Росія наважиться застосувати ядерну зброю. Зокрема, розповіло джерело, в одному з таких прогнозів вказувалося, що Кремль не використовуватиме ядерної зброї, оскільки це не принесе йому явної військової вигоди.

Запуск Росією нової балістичної ракети минулого тижня, який, на думку аналітиків, мав на меті застерегти Вашінґтон та його європейських союзників, не змінив цього висновку. Офіційні особи США заявили, що ці дані розвідки допомогли скерувати часто суперечливі дебати всередині адміністрації Байдена про те, чи варто послаблювати обмеження на використання Україною американської зброї з ризиком розлютити Путіна. Офіційні особи спочатку чинили опір такому кроку, посилаючись на стурбованість ескалацією та невизначеність щодо того, як відреагує Путін. Деякі з цих чиновників, у тому числі в Білому домі, Пентаґоні та Державному департаменті, побоювалися смертельної помсти проти військового та дипломатичного персоналу США та нападів на союзників по НАТО.

Аналітики також зазначили, що влада Росії розглядає ядерну зброю як останній засіб, і спробує використати інші методи — зокрема, саботаж і кібератаки, до яких уже вдавалася раніше. Після зняття заборони на удари ATACMS Росія може посилити диверсійну діяльність у Європі, щоб залякати союзників України, заявили двоє високопоставлених чиновників Білого дому, конґресмен і двоє помічників депутатів, проінформованих про це питання.

«Гібридна відповідь Росії викликає занепокоєння. Ще ніколи не було такого ризику ескалації. Зараз занепокоєння зростає», – зазначила Анджела Стент (Angela Stent), директорка відділу досліджень Євразії, Росії та Східної Європи Джорджтаунського університету, маючи на увазі евентуальні диверсії Росії в Європі.