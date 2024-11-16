Фундація та імперія

Віталій Портников

У дитячі і юнацькі роки – саме тоді, коли більшість з нас не може відірватися від фантастичних романів – я не міг второпати, чому більшість західних фантастів розповідає про майбутнє у категоріях авторитарних імперій. Айзек Азімов у циклі романів про Фундацію створював тисячорічну історію Галактичної Імперії, у якій про демократію ніхто й не згадував – демократичною було хіба що колонія вчених, яких довелося евакуювати на околицю заселених світів. У Рея Бредбері у «451° за Фаренгейтом» пожежники, як відомо, знищують заборонені книжки й ніхто вже не памʼятає, що колись вони гасили пожежі, а не влаштовували їх… Я весь час намагався зрозуміти, чому це так – адже було очевидним, що демократія з точки зору прогресу – і не тільки наукового – є набагато продуктивнішою, ніж тоталітаризм. Я намагався пояснити цей песимізм улюблених авторів тим, що вони бачили у майбутньому минуле. Бредбері ще памʼятав згарища книжок у Рейху, Азімов взагалі захоплювався давньою історією і випустив цілу серію книжок про імперії минулого. Так чому ж в такому разі не створити захоплюючий образ майбутнього, який буде нагадувати нам декорації античного Рима, тільки із космічними лайнерами, роботами і штучним інтелектом?

 

 

Моя помилка полягала зовсім не в тому, що я недооцінював інтуїцію письменників. А в тому, що я читав їхні романи у часи «планового» авторитаризму, історія якого добігала кінця. Я бачив його неефективність і деградацію, проте не дуже розумів, яким може стати «ринковий» авторитаризм. Те, що розвиток технологій може не тільки сприяти демократії, але й призвести до її деградації і зникненню у більшої частини людства самого прагнення до демократичних процедур, я теж не міг зрозуміти – а варто було б уважніше читати Азімова.

 

І от тепер я, нарешті, опинився на перших сторінках його романів – і на власні очі бачу, як розвиток науково-технічного прогресу буквально знищує демократичний світ. Я бачу американського президента, який нагадує чи то Нерона, чи то Людовіка – але  точно не президента найсильнішої демократії світу. Я бачу власника високотехнологічних компаній, який не приховує свого захоплення силою й презирства до суспільства. Його конкурент по багатству забороняє журналістам власного видання традиційну колонку на підтримку одного з кандидатів на посаду президента країни, бо елементарно боїться «монаршого гніву». Я бачу мільйони людей, які отримали доступ до швидкої інформації без розуміння того, як до цієї інформації ставитися і якими будуть наслідки їхніх рішень – також імпульсивних і швидких. Я бачу розгублених «традиційних» політиків, що звикли працювати з реальними фактами і викликами – тобто тим, що зараз майже нікого не цікавить. Я бачу якісні медіа, які залишають сцену блогерам з «тік-току». І я точно розумію, що це тільки початок книжки.

 

В юності на питання чи може розвиток прогресу призвести до появи Галактичної імперії зі світів Азімова я міг би впевнено відповісти, що ця імперія залишилася у часах Калігули і Веспасіана. Сьогодні я не дуже розумію, яким чином запобігти її утворенню. Нові технології не зробили нас більш розумними, але зробили нас менш відповідальними. Навіщо я переконував своїх співвітчизників, що ми на десятиріччя відстали від західного порядку денного, від захисту клімату, толерантності, електромобілей і цифрової революції, коли в результаті у Сполучених Штатах – тільки масштабніше і тупіше – відбувається саме те, що ми вже пережили у нашому власному політичному житті? Навіщо мені потрібно було розповідати про те, як ефективно антимонопольне законодавство запобігає олігархії і її владним амбіціям, коли у Америці олігархія навіть не приховує свого перебування у Мар-а-Лаго?

 

Якщо процес суспільного отупіння і «тіктокізації» буде успішно продовжуватися, архаїчні лідери з минулого і стануть нашим майбутнім назавжди. І тоді дійсно виникне імперія – не дуже Галактична, але імперія поділених між диктаторами світів. Намагатися зупинити її створення – все одно що зупинити сам прогрес. Але…

 

Але Азімов слушно довів, що сама форма авторитарного  правління призводить суспільство до деградації і краху – хай навіть люди, які обожнюють своїх кумирів, й не усвідомлюють взаємозвʼязків між власним вибором і власною трагедією. І так, врятувати людей від остаточного краху можуть тільки ті, хто не розгубиться і віритиме у свободу волі навіть тоді, коли всі навкруги забудуть що це таке. Бо насправді саме віра у свободу волі, вчинка і мислення – це і є справжній прогрес, а зовсім не штучний інтелект і польоти на Марс. А регрес починається рівно тоді, коли хтось інший, а не ти, знає і вирішує, що і як тобі треба.

 

І зрозуміло, що в цих нових обставинах люди не відразу це зрозуміють, але зрозуміють – хтось пройде щеплення війною, хтось пандемією, хтось економічною катастрофою. Хтось буде надихатися прикладом тих «острівців свободи», які завжди залишаються навіть у найтемнішу ніч. Хтось просто залишиться вільною людиною – і таких буде чимало. Хтось не поступиться гідністю, а хтось не захоче, щоб його інтелект – не штучний – служив закомплексованим блазням.  І псевдогалактична імперія на останніх сторінках книжки просто тому, що вона зігниє – як, звісно, завжди відбувається із усіма імперіями.

 

 

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