Марк Рютте заявив про необхідність «змінити траєкторію конфлікту» з Росією.

Для реалізації цього плану він закликав країни – члени НАТО надати Україні максимально багато зброї.

 

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Заходу повинні надати Україні допомогу в такому обсязі, щоб «змінити траєкторію конфлікту» з Росією. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press. Такий підхід, на переконання очільника Північноатлантичного альянсу, «відповідає інтересам Європи, США, а також країнам Індо-Тихоокеанського регіону».

 

«Ми спільно повинні зробити більше, ніж просто підтримувати боєздатність України. Ми обговоримо необхідність продовжувати підтримку, оскільки українці готуються до зими, яка може стати для них найсуворішою з 2022 року. Ми повинні підтвердити, що дотримуватимемося обраного курсу в довгостроковій перспектив», – заявив Марк Рютте в Парижі на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

 

12 листопада в Єлисейському палаці відбулася перша зустріч Емманюеля Макрона з новим генсеком НАТО, який обійняв посаду першого жовтня. Основною темою їхніх перемовин стала допомога Україні на тлі обрання Дональда Трампа президентом США.

 

Рютте наразі не уточнив, про яку військову техніку та зброю і в яких обсягах йдеться. Він лише зауважив: «Нам потрібно збільшити ціну для Путіна та його авторитарних друзів, які допомагають його агресії. Для цього ми повинні надавати Україні підтримку, необхідну для зміни траєкторії конфлікту».

 

Рютте також висловив «велике занепокоєння» тим, що Росія стає «ближчою до своїх союзників, Китаю, Ірану та Північної Кореї». «Росія, працюючи разом з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, загрожує не тільки Європі, а й Індо-Тихоокеанському регіону та Північній Америці. Тому ми повинні діяти разом», – наголосив Рютте.

12.11.2024

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