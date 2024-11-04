Іран може завдати удару по Ізраїлю, використовуючи армію.

За твердженням експертів The Wall Street Journal, «Іран планує комплексну відповідь з використанням ще більш потужних боєголовок та іншої зброї».

 

 

Іран може наростити масштаб можливого удару у відповідь по Ізраїлю. Такої думки дотримуються оглядачі американської газети The Wall Street Journal (WSJ). За їхнім твердженням, Ісламська республіка може задіяти у потенційній атаці на єврейську державу не лише Корпус вартових ісламської революції (КВІР), а й регулярну армію.

 

Як заявили співрозмовники, іранська влада у разі відповіді на ізраїльський удар 26 жовтня, використає ракети, оснащені потужнішими боєголовками. «Іран планує комплексну відповідь з використанням ще більш потужних боєголовок та іншої зброї», – розповіли газеті кілька іранських та арабських чиновників, поінформованих про плани Тегерана. За їхніми словами, Тегеран не має наміру обмежувати можливу відповідь ракетами і безпілотниками, як це було під час попередніх атак.

 

Один із іранських чиновників заявив The Wall Street Journal, що наприкінці жовтня під час ізраїльського удару «наші військовики втратили людей, тому ми повинні відреагувати». Він не виключив використання Іраном іракської території для проведення частини операції. Проте, як уточнюється, реакція Ісламської республіки передбачає розгортання військ у реґіоні.

 

«Залишається з’ясувати, чи це реальні погрози Ірану, чи просто блеф з наміром залякати й домогтися виконання своїх вимог», – пише WSJ.

 

Іранський чиновник додав, що іншим чинником, який Тегеран враховуватиме, є президентські вибори у США. Іран не хоче впливати на них своєю відповіддю, яка, за словами джерела WSJ, відбудеться після голосування п’ятого листопада, але до інавґурації нового американського президента в січні наступного року. За даними американських спецслужб, які наводить газета, Іран віддає перевагу чинній віцепрезидентці США, кандидатці від демократів Камалі Гарріс над колишнім главою Білого дому республіканцем Дональдом Трампом.

 

Наступна ж реакція Ізраїлю залежатиме від масштабів, характеру та ефективності майбутнього Іранського удару. Досі ізраїльська сторона утримувалася від завдання ударів по нафтових і ядерних об'єктах Ісламської республіки, необхідних для функціонування її економіки та гарантування енергетичної безпеки, але, за словами офіційних осіб Ізраїлю, цей розрахунок може змінитися.

04.11.2024

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