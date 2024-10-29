У Грузії перерахують бюлетені з п'яти рандомних дільниць у кожному виборчому окрузі.

Існує підозра, що під час виборів відбувалися так звані «каруселі».

Центральна виборча комісія Грузії ще раз перевірятиме дані про підсумки парламентських виборів. Для цього ЦВК перерахує бюлетені п'яти виборчих дільниць у кожному виборчому окрузі. Існує підозра, що під час парламентських виборів у країні було вчинено такий вид фальшування результатів як «карусель», тобто кількаразове голосування одних і тих самих виборців. Про це повідомив інформаційний портал Apsny.ge. Окружні комісії за допомогою жеребкування вже обрали конкретні дільниці.

«Була вимога про вилучення рахункових апаратів та перевірку квитанцій. Шляхом перевірки та зіставлення зазначених квитанцій з різних виборчих дільниць можна обчислити факти “каруселі”, про яку говорять, чи справді вона була, чи нічого схожого не було. Справа в тому, що, якщо це справді сталося, це кримінальний злочин, і в ньому будуть замішані ні десятки, а сотні людей, бо інакше це зробити неможливо. Уявіть, про який масштаб злочину йдеться», – заявив грузинський експерт-конституціоналіст Вахтанг Хмаладзе. На порушення виборчого процесу, за його словами, вказує безліч фактів.

Тим часом Рада Євроунії на рівні міністрів з європейських справ оприлюднила заяву про парламентські вибори в Грузії. Підписанти висловили глибоке занепокоєння поточною ситуацією в країні і вимагали неупередженого розслідування скарг на порушення.

«У цей важкий час ми стоїмо на боці грузинів», – зазначають європейські міністри. Водночас вони висловили побажання, «щоб протести і, зокрема, реакція влади на них залишалися мирними».

Нагадаємо, що у Грузії 26 жовтня відбулися парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогла правляча партія «Грузинська мрія» із 54% голосів. Опозиція відмовилася визнати результати виборів, покликаючись на результати незалежних екзитполів, які вказували на перемогу опозиційних партій. Також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала офіційні результати виборів сфальшованими й нелегітимними. Вона закликала грузинів вийти на акцію протесту.