Ні оркестри, ні хору – ще не видно.
Працівники сцени розставляють стільці,
швендяють з п’юпітрами.
Шурує хор. Виходять темні, як пінґвіни: потилиця
у потилицю, наче мандрують
до місця кладки яєць. Займають місця – сідають.
Стільців – забагато. Вбігає кілька
працівників, прихоплють стільці
й зникають. З’являється оркестра –
скрипалі, альтисти, віолончелісти,
підтягуються пузаті контрабасисти.
Решта – підхопивши під пахи кларнети,
флейти, валторни шукають собі місця.
З’ясовується, що стільців бракує.
А вже з лівого боку сцени виходять
співаки, що виконуватимуть «Оду до радості»
Шіллера: дві співачки – в пишних
платтях і два співаки – в костюмах.
Вони також всідаються. Їхній час –
при кінці симфонії. Чи досидять?
Працівники сцени заважають дириґенту
дістатися до дириґентського пульту. Ой леле,
не можуть з тими стільцями дати собі раду.
Дириґент перечікує. Нарешті – вшалашилися.
Дириґент-старець чеберяє тонкими вольфрамовими ніжками,
схожими на дужки перегорілих жарівок –
і сходить над оркестрою – й вивищується,
оглядає усіх, поправляє лацкани
піджака – бере палочку і вдивляється
в ноти. Аж боязко – щоби шал музики
його геть не змів.
З місця зривається перша скрипка –
і подає оркестрантам ноту. Коли ж настане
ця мить початку? Поруч мене – кашляють,
перешіптуються, шурхотять програмками.
Оркестра впадає в екстаз звукової какофонії.
Налаштовуються.
І ось різкий рух дириґента – смички
як щогли, виструнчились в один ряд.
Гобої похитуються, флейти – готові вислизнути з рук,
Фаґоти завмерли. Труби, валторни.
виблискують щирим золотом. Лискучі деки скрипок
і контрабасів продерті смичками,
як поношені черевики.
У спресованих нотах – усі чотири частини
симфонії. У сухих горлах співаків –
усі слова «Оди до радості». В слухачів уривається
терпець. Навіть, дириґент переминається
з ноги на ногу: і повертає голову
до першої скрипки: чи не перетягуємо?
Нарешті, оркестра плавно, як веслярі
на ґалері, розкачуючись, випливає
з першого такту симфонії, щоби доплисти
до часу, коли полинуть голоси хору
і коли чотири солісти наввипередки,
як комахи, впиватимуться в нотний стан значків –
щоби народити те, що випурхне на коротку мить
з тремтіння голосових зв’язок і пощипування
струн. Щоби народитись і зникнути,
залишаючись невидимим
а далі: шурхотіння програмок,
діамантові запонки в манжетах,
заборона фотографувати.
Бетговене Людвіґу ван, грубо краяно
та міцно збито: і той ваш хор, і той ваш рисунок
шіллерових слів, і чергування музичних тактів –
цей метеоритний дощ звуків,
ця злива голосів. Це піднесення і падіння –
разом із моїм збитим диханням
і спазмами в горлі.
Знимка Антона Трофимова
26.10.2024