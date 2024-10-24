Путін вперше прокоментував присутність солдатів КНДР в Росії.

Він заявив, що «це вже наша справа».

Диктатор Росії Володимир Путін під час пресконференції за підсумками саміту БРІКС у Казані прокоментував повідомлення про те, що північнокорейські військовики прибули на територію Росії для участі у війні проти України. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

Журналіст NBC News запитав Путіна про супутникові знимки, які засвідчують, що північнокорейські військовики перебувають у Росії. «Що вони там роблять і чи це не буде ще більшою ескалацією в українській війні?» – запитав кореспондент.

«Знимки – річ серйозна. Якщо є знимки, то вони щось відображають. Хочу звернути вашу увагу, що не дії Росії призвели до ескалації в Україні, а держпереворот 2014 року, підтриманий насамперед США. <…> А потім нас протягом восьми років дурили, коли говорили про те, що хочуть вирішити конфлікт в Україні мирними засобами шляхом мінських угод», — сказав Путін.

Повернувшись до теми відносин із КНДР, Путін нагадав, що 24 жовтня Держдума ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю. «Там є стаття 4. Ми ніколи не сумнівалися, що північнокорейське керівництво ставиться до наших домовленостей поважно. Але що і як ми робитимемо, це вже наша справа у рамках цієї статті», — заявив шеф Кремля.

Стаття 4 російсько-корейського договору передбачає, що «якщо одна зі сторін опиниться у стані війни через збройний напад однієї чи кількох держав, інша сторона негайно надасть їй військову допомогу всіма наявними у неї засобами відповідно до ст. 51 Статуту ООН та законами КНДР та Російської Федерації».