974-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:30 Росіяни намагаються активно штурмувати покровський напрямок і часто атакують місто Селидове, повідомили в Національній гвардії України, зазначивши, що "групи піхоти противника намагаються просочуватися в Селидове зі східних околиць, але наші захисники тримають оборону, вибиваючи їх, не даючи їм закріплюватись, встановлювати спостережні чи вогневі позиції". Минулої доби росіяни атакували Селидове 19 разів, застосовуючи значну кількість піхоти. Українські воїни Нацгвардії знищили 118 окупантів, відбиваючи ці атаки (52 з них - безповоротні втрати ворога, решта - санітарні).

11:20 Споживання електроенергії стабілізувалось та відповідає сезонним показникам, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що й вчора, повідомили в Укренерго. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на тому ж рівні, що й позавчора.

11:00 Вночі (з 21:00) росіяни атакували Україну двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської обл. та 50-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ та Крим.

Станом на 8:30 було підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях. Крім того, 7 російських безпілотників локаційно втрачено, 1 – в повітряному просторі України, ще 2 – повернули у напрямку Росії та Білорусі (разом 98%). Ворожі ракети не досягли своїх цілей.

За минулі сім днів було збито 351 із 589 (60%) запущених по Україні БПЛА, ще 57 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 92%).

10:15 Начальником штабу командування Сил безпілотних систем призначено полковника Олексія Халабуду, який раніше командував 28-ю окремою механізованою бригадою ЗСУ. За результатами перевірки, проведеної Службою безпеки України, було встановлено, що подальше перебування Романа Гладкого на посаді начальника штабу Сил безпілотних систем Збройних сил України неможливе, 14 жовтня його було звільнено із займаної посади та переведено на посаду офіцера резерву батальйону резерву.

10:05 Інформація про те, що Велика Британія підготувала 200 українських пілотів, які невдовзі будуть літати на західних винищувачах F-16, потребує уточнення, пояснив провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. У Британії проводиться мовна і льотна підготовка на літаках, на яких просто вчать літати, після цього льотчики повинні будуть пройти ще кілька етапів навчання. Найімовірніше, йдеться про програму підготовки або про підготовку фахівців всіх спеціальностей повітряних сил, тобто і льотного складу, і інженерно-технічного, наземного складу, і офіцерів бойового управління: зазвичай, на одного льотчика від має бути 10 – 15 наземних фахівців. Вчора заступник голови міноборони Люк Поллард прокоментував повідомлення Королівських повітряних сил Британії про випуск українських пілотів з початкової льотної підготовки (зазначивши, що наступним кроком є поглиблене навчання швидкісним реактивним літакам та перехід на F-16 разом з країнами-партнерами): "Чи знаєте ви, що Велика Британія вже підготувала 200 українських пілотів? Сьогодні я був присутній на випуску останніх пілотів з навчальної програми Королівських повітряних сил. Ці пілоти незабаром будуть літати на українських F-16."

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

266,0% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

105,3% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

454,8% автомобільної техніки (з них 6,0% за минулий тиждень),

640,0% артилерійських систем (з них 6,0% за минулий тиждень),

111,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

69,8% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 89 авіаударів, зокрема, скинув 154 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 86 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад 1500 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Малушине, Могриця, Шалигіне, Лугівка, Велика Писарівка, Безруки, Козача Лопань, Липці, Шев’яківка, Сотницький Козачок, Куп’янськ, Антонівка, Дальнє, Твердохлібове, Терни, Лиман, Часів Яр, Покровськ, Мирноград, Родинське, Олександропіль, Курахове, Катеринівка, Антонівка, Богоявленка, Шахтарське, Роздольне, Новопіль, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Львове. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п’ять артилерійських систем противника. На Харківському напрямку ворог дев’ять разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківка, Терни, Новомихайлівка, Торське та Серебрянка. На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районах Ступочок, Білої Гори та Григорівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у бік Торецька та Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки та Кремінної Балки. Окрім цього, ворог атакував у бік Антонівки, Новодмитрівки, Новоселидівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Дальнього, активно застосовував авіацію. На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій в районах Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви. На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоданилівки. Чотири рази безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку. Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 38 авіударів 55 КАБами по власній території. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською, Сумською та Харківською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знищили 2 танки, 25 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві РСЗВ, 108 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 69 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

09:25 Російські збройні сили вчотирнадцяте від початку жовтня атакували із повітря Київ, застосувавши БПЛА, запущені з Курської області РФ, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Повітряна тривога в столиці протягом ночі оголошувалася тричі та сумарно тривала майже 6 годин. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько десятка російських дронів. Безпілотники заходили переважно з північного та північно-східного напрямку. Усі ворожі БПЛА, які загрожували столиці, були знешкоджені. Інформації про руйнування або постраждалих не надходило.

09:20 Щонайменше сім країн чинять опір вступу України до НАТО, пише Politico. Крім США та Німеччини і Угорщини та Словаччини, це Бельгія, Словенія та Іспанія, "підтримують цю ідею абстрактно, але як тільки вона наблизиться до матеріалізації", вони почнуть виступати проти неї публічно.

09:15 Румунія вчора ввечері оголошувала повітряну тривогу у придунайському жудці Тульча та піднімала винищувачі через дві повітряні цілі. Близько 20:45 радар зафіксував повітряну ціль неподалік Кілія-Веке, яка на 40 км продовжила рух вздовж правого берега Дунаю у напрямку міста Тульча, сигнал від неї зник близько 21:00 за 12 км від цього міста. О 21:20 радари знову зафіксували сигнал від другої повітряної цілі за 20 км на південь від Тульчі, біля від озера Разелм. Ціль полетіла у напрямку села Міхай Вітязу у жудці Констанца, а потім у напрямку містечка Журіловка, де приблизно о 21:40 зникла з радарів з 9 км на північний захід від містечка.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Прийняття Казанської декларації на другий день саміту БРІКС у Казані (Республіка Татарстан) 23 жовтня продемонструвало, що Росія ще не заручилася міжнародною підтримкою і не створила бажаної для Кремля альтернативної структури безпеки.

• Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін підтвердив давню позицію КНР, яка закликає до деескалації війни Росії в Україні, і не рекомендує залучати треті сторони у війну на тлі повідомлень про підготовку Росії до розгортання північнокорейських військ в Україні.

• Президент Ірану Масуд Пезешкян вчора на саміті БРІКС у Казані підтвердив наміри Ірану посилити зв'язки з Росією та Китайською Народною Республікою.

• За останні дні російські війська досягли значних тактичних успіхів у Селидовому та його околицях, але очевидне зосередження російського військового командування на забезпеченні безпеки Селидового відбулося за рахунок здатності російських військ підтримувати значущий наступ безпосередньо на Покровськ - оперативну мету, яку Росія визначила для себе на цій ділянці фронту.

• Пентагон і Білий дім підтвердили розгортання північнокорейських військ на території Росії.

• Росія і Білорусь оголосили про плани провести командно-штабні навчання «Захід-2025» у невизначену дату у 2025 році на тлі поглиблення російсько-білоруської інтеграції у сфері безпеки в рамках Союзної держави.

• За повідомленнями, російські військові примушують російських призовників до контрактної служби в російській армії, виплачуючи призовні бонуси призовникам, які ніколи не підписували контракти на військову службу з міністерством оборони Росії.

08:35 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: