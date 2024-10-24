Вчинено напад на штаб-квартиру Turkish Aerospace.

Президент Туреччини змушений перервати візит до Казані на саміт БРІКС і повернутися до Анкари.

 

 

Щонайменше п'ятеро людей загинули і 22 отримали поранення внаслідок нападу в передмісті Анкари на штабквартиру турецької аерокосмічної компанії Turkish Aerospace (TUSAŞ), що виробляє винищувачі, гелікоптери, безпілотники та супутники. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая (Ali Yerlikaya). За його словами, напад, швидше за все, пов'язаний із діяльністю забороненої в країні Партії праці Курдистану.

 

Згідно з попередньою інформацією, озброєні люди викрали таксі та під'їхали на ньому до будівлі корпорації TUSAŞ під час перезмінки охорони. Потім поряд із перепускним пунктом терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій, а інші бойовики почали перестрілку з охороною. За словами Єрлікая, персонал штаб-квартири TUSAŞ, яка є режимним об'єктом, довелося терміново евакуювати до сховища.

 

Турецька поліція швидко перекрила дороги до об'єкта, що зазнав атаки. Туди прибули рятувальники, медики та спецпризначенці. Через деякий час влада повідомила, що двох нападників — чоловіка і жінку — було вбито.

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан на тлі цих трагічних подій вирішив перервати свій візит до Казані на саміт БРІКС і повернутися до Анкари

 

Представники прокурдської Партії народної рівності та демократії виступили зі засудженням атаки, заявивши, що вона сталася «якраз тоді, коли турецьке суспільство обговорювало можливість діалогу» з курдськими сепаратистами.

23.10.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Коливо спогадів у Театрі Лесі
У рамках туру містами України 28 і 29 жовтня у Львові в Театрі Лесі відбудуться перші покази перформативної вистави “Поминальна вечеря” — камерної учасницької роботи для восьми глядачів, які зберуться, щоб пом'янути близьких людей, стосунки й місця.
23.10.24 | | Штука
Простори любові: театр, текстиль, графіка
Дарія Зав’ялова
Колись чітко поділяла театр, текстиль і малювання. Тепер ці всі способи висловлення переплітаються: у текстиль проникають ідеї і теми вистав, акварелей і малюнків, а в театральному костюмі все частіше з`являються текстильні техніки. І це мені подобається.
22.10.24 | | Штука
«Україна потрібна Європі, щоб відновити Європу»
Р.Кльочек – В.Габсбурґ Дуґлас
Лідери Пан’європейського руху: "Європа від своїх криз зростає. Сподіваємось, що і сьогоднішня криза певним чином призведе до зміни мислення"
22.10.24 | | Дискурси
Ревакович диригуватиме в Національній філармонії
25 жовтня на головній сцені Національної філармонії звучатимуть твори Кшиштофа Пендерецького та Вітольда Лютославського у виконанні Симфонічного оркестру під орудою маестро Романа Реваковича, який є палким популяризатором української музики у Польщі та польської – в Україні.
21.10.24 | | Штука
Світові премʼєри в Органному залі
27 жовтня Львівський органний зал запрошує на вечір світових премʼєр: симфонія Дмитра Малого та увертюра Станіслава Людкевича вперше звучатимуть для публіки!
19.10.24 | | Штука
Про ворону
Василь МАХНО
...який хосен часто навідуватися, якщо усе носиш в пам’яті, як коробку сірників, про всяк випадок?
19.10.24 | | Дискурси
На виріст серця. Про поезію Олександра Букатюка
Надія Гаврилюк
гамівний обмежений простір звільнений вибухом після якого почнуться початки а підчас них слова  
19.10.24 | | Україна
Чого шукав жовтоокий корчмаренко?
Олеся Ісаюк
Попри явну скалькованість устрою та політичних практик з Речі Посполитої, ясно, що Козацька держава — все ж щось інше, а про сумісність з Росією говорити загалом проблематично
19.10.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.