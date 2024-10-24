Вчинено напад на штаб-квартиру Turkish Aerospace.

Президент Туреччини змушений перервати візит до Казані на саміт БРІКС і повернутися до Анкари.

Щонайменше п'ятеро людей загинули і 22 отримали поранення внаслідок нападу в передмісті Анкари на штабквартиру турецької аерокосмічної компанії Turkish Aerospace (TUSAŞ), що виробляє винищувачі, гелікоптери, безпілотники та супутники. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая (Ali Yerlikaya). За його словами, напад, швидше за все, пов'язаний із діяльністю забороненої в країні Партії праці Курдистану.

Згідно з попередньою інформацією, озброєні люди викрали таксі та під'їхали на ньому до будівлі корпорації TUSAŞ під час перезмінки охорони. Потім поряд із перепускним пунктом терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій, а інші бойовики почали перестрілку з охороною. За словами Єрлікая, персонал штаб-квартири TUSAŞ, яка є режимним об'єктом, довелося терміново евакуювати до сховища.

Турецька поліція швидко перекрила дороги до об'єкта, що зазнав атаки. Туди прибули рятувальники, медики та спецпризначенці. Через деякий час влада повідомила, що двох нападників — чоловіка і жінку — було вбито.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан на тлі цих трагічних подій вирішив перервати свій візит до Казані на саміт БРІКС і повернутися до Анкари

Представники прокурдської Партії народної рівності та демократії виступили зі засудженням атаки, заявивши, що вона сталася «якраз тоді, коли турецьке суспільство обговорювало можливість діалогу» з курдськими сепаратистами.