Польща закриває консульство Росії у Познані.

Польський міністр зовнішніх справ не виключає видворення самого російського посла

 

         російський посол в Польщі Сергій Андрєєв

 

Варшава закриває російське консульство у Познані, його співробітників оголошено на території Польщі персонами non grata. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, оприлюднену в соцмережі X у вівторок, 22 жовтня. Цей крок глава польської дипломатії пояснив диверсійною діяльністю російської сторони.

 

«Російська Федерація спробувала вчинити акт диверсії на території республіки. За даними прокуратури, вона (планована диверсія – ред.) повинна була бути ініційована структурами російської держави і контролюватись ними… Росія веде гібридну війну. Вона робить спроби диверсій на польській території. Як міністр закордонних справ, я зобов'язаний рішуче відреагувати на це. Першим кроком буде закриття російського консульства в Познані. Ми не відступимо на жоден крок. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків», – написав Сікорський. Він додав, що має інформацію про те, що «ці дії були не єдиними і можуть повторитися».

 

Сікорський розповів про нещодавнє затримання диверсанта, який планував підпали на польських підприємствах за дорученням російських спецслужб. За повідомленням польських ЗМІ, йдеться про 51-річного громадянина України Сергія С., який нібито за завданням російських спецслужб готувався влаштувати підпал у на заводі з виробництва фарб у Вроцлаві. За інформацією МЗС Польщі, наразі у справах про диверсійну діяльність триває кілька десятків проваджень, обвинувачено близько 20 осіб.

 

Радослав Сікорський заявив, що не відкидає висилку навіть російського посла в Польщі Сергія Андрєєва. «Якби ми вигнали посла, то в Росії зробили б те саме. До цього ще не дійшло, але якщо диверсійні акти триватимуть, то цього не можна виключити», – заявив глава МЗС Польщі в етері польського телеканалу TVP Info.

 

Кремль вже відреагував на дії Варшави. Офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що закриття консульства Росії в Познані є «черговим ворожим кроком, на який буде дано болючу відповідь».

23.10.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Простори любові: театр, текстиль, графіка
Дарія Зав’ялова
Колись чітко поділяла театр, текстиль і малювання. Тепер ці всі способи висловлення переплітаються: у текстиль проникають ідеї і теми вистав, акварелей і малюнків, а в театральному костюмі все частіше з`являються текстильні техніки. І це мені подобається.
22.10.24 | | Штука
Ревакович диригуватиме в Національній філармонії
25 жовтня на головній сцені Національної філармонії звучатимуть твори Кшиштофа Пендерецького та Вітольда Лютославського у виконанні Симфонічного оркестру під орудою маестро Романа Реваковича, який є палким популяризатором української музики у Польщі та польської – в Україні.
21.10.24 | | Штука
Світові премʼєри в Органному залі
27 жовтня Львівський органний зал запрошує на вечір світових премʼєр: симфонія Дмитра Малого та увертюра Станіслава Людкевича вперше звучатимуть для публіки!
19.10.24 | | Штука
Про ворону
Василь МАХНО
...який хосен часто навідуватися, якщо усе носиш в пам’яті, як коробку сірників, про всяк випадок?
19.10.24 | | Дискурси
На виріст серця. Про поезію Олександра Букатюка
Надія Гаврилюк
гамівний обмежений простір звільнений вибухом після якого почнуться початки а підчас них слова  
19.10.24 | | Україна
Чого шукав жовтоокий корчмаренко?
Олеся Ісаюк
Попри явну скалькованість устрою та політичних практик з Речі Посполитої, ясно, що Козацька держава — все ж щось інше, а про сумісність з Росією говорити загалом проблематично
19.10.24 | | Україна
Зонґ-опера гуманітарних викликів
19-20 жовтня на Велику сцену Національного театру імені Марії Заньковецької повертається постановка «Тригрошової опери» Бертольта Брехта і Курта Вайля у режисурі Максима Голенка.
18.10.24 | | Штука
Уся його фортепіанна спадщина
Стефанія Олійник
 Упродовж 19-25 жовтня Меморіальний музей Станіслава Людкевича запрошує на низку заходів: презентацій альбому фортепіанних дуетів, що є першим записом цих творів, та повної збірки нот усієї фортепіанної спадщини композитора, а також на лекції дослідників його творчості.
18.10.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.