Польща закриває консульство Росії у Познані.

Польський міністр зовнішніх справ не виключає видворення самого російського посла

російський посол в Польщі Сергій Андрєєв

Варшава закриває російське консульство у Познані, його співробітників оголошено на території Польщі персонами non grata. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, оприлюднену в соцмережі X у вівторок, 22 жовтня. Цей крок глава польської дипломатії пояснив диверсійною діяльністю російської сторони.

«Російська Федерація спробувала вчинити акт диверсії на території республіки. За даними прокуратури, вона (планована диверсія – ред.) повинна була бути ініційована структурами російської держави і контролюватись ними… Росія веде гібридну війну. Вона робить спроби диверсій на польській території. Як міністр закордонних справ, я зобов'язаний рішуче відреагувати на це. Першим кроком буде закриття російського консульства в Познані. Ми не відступимо на жоден крок. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків», – написав Сікорський. Він додав, що має інформацію про те, що «ці дії були не єдиними і можуть повторитися».

Сікорський розповів про нещодавнє затримання диверсанта, який планував підпали на польських підприємствах за дорученням російських спецслужб. За повідомленням польських ЗМІ, йдеться про 51-річного громадянина України Сергія С., який нібито за завданням російських спецслужб готувався влаштувати підпал у на заводі з виробництва фарб у Вроцлаві. За інформацією МЗС Польщі, наразі у справах про диверсійну діяльність триває кілька десятків проваджень, обвинувачено близько 20 осіб.

Радослав Сікорський заявив, що не відкидає висилку навіть російського посла в Польщі Сергія Андрєєва. «Якби ми вигнали посла, то в Росії зробили б те саме. До цього ще не дійшло, але якщо диверсійні акти триватимуть, то цього не можна виключити», – заявив глава МЗС Польщі в етері польського телеканалу TVP Info.

Кремль вже відреагував на дії Варшави. Офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що закриття консульства Росії в Познані є «черговим ворожим кроком, на який буде дано болючу відповідь».