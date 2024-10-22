Парафії Івано-Франківської архієпархії УГКЦ отримали мощі Пратулинських мучеників.

У понеділок, 21 жовтня, у стінах Івано-Франківської духовної семінарії ім. свщмч. Йосафата відбулася історична подія для Івано-Франківської архієпархії – ще вісім парафій отримали мощі Пратулинських мучеників. Про це повідомили у департаменті інформації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Цього ж дня мощі передали й для парафій Бучацької та Мукачівської єпархій.

У храмі духовної семінарії звершили молитву до Пратулинських мучеників. Відтак до слова запросили д-ра Анну-Єву Боднар, керівницю Бюро у справах новітніх релігійних рухів та сект УГКЦ, яка привезла на Прикарпаття мощі Пратулинських мучеників. Владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, зокрема подякував керівниці Бюро за працю, яку вона звершує для прославлення українських святих.

Звертаючись до духовенства, пані Анна сказала, що приймаючи у свої парафії мощі, отці спільно з вірними зобов’язуються щомісяця кожного 23-го числа звершувати молитву через заступництво Пратулинських мучеників. А єднаючись у такій молитві, всі спільно творитимуть одну велику Пратулинську родину, ідея якої зародилася у Бюро.

Опісля цього владика Микола передав тлінні останки Пратулинських мучеників священнослужителям. Зокрема мощі отримали такі парафії:

— архікатедральний і митрополичий собор Воскресіння Христового м. Івано-Франківськ,

— Різдва Христового м. Галич,

— Всіх святих українського народу м. Івано-Франківськ,

— Всіх святих с. Крихівці,

— Кирила і Методія с. Крихівці,

— Архістратига Михаїла м. Калуш,

— Покрови Пресвятої Богородиці с. Голинь,

— Івано-Франківська духовна семінарія ім. свщмч. Йосафата.