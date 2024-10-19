Мама повернулася з поїздки й розповідає:
«Браму ледво відчинила. А ключ до хати
на тому місці – тільки більше поіржавів.
А що в тебе?». Вона їздила дивитися
на нашу родинну хату, що порожніє вже
біля двох десятків років.
«У мене, – кажу – океан змінив колір, а так –
то перекладаю Карвера». Мама відповідає,
що океану ніколи не бачила, а про Карвера –
не чула. «Океан, – кажу, – не поміщається в оці,
а Карвер – американський прозаїк і поет».
«Не вигадуй, – каже мама, – вічно ти щось вигадуєш».
Я уявляю, що їхала вона не через Чортків,
бо через Бучач – краща дорога, не так розбита
вантажівками. Тоді вона підійшла до брами.
Ні, спочатку, мабуть, узяла свою палицю,
бо встигла сказати, що насіння акацій,
що злітало з протилежного боку дороги
проростало по оборі. «Виросли, – каже, –
мені по пояс». «А що з загорожею? – питаю.
«Та, – каже – усе завалилося й нема з ким
домовитися: ті, хто на фронті – на фронті,
а хто залишився – переховуються. Розумієш,
війна. «Розумію, – кажу, – що війна».
«Але усе решта на місці? – питаю маму.
«Та куди воно подінеться? І Горб-Долина,
і Та Гора, і Джуринка, і все-все, що було
нашим усе – на місці, не хвилюйся. І накривка
неба, і стончка Джуринки, і запахи спаленого
бараболиння і війна». І мама зітхає.
«Хочеш, – кажу, – прочитаю тобі той переклад?»
«Довгий?». «Ні, кажу короткий. Називається “Ворона”».
«Про ворону?». «Так, – кажу – про ворону». «Про звичайну ворону?»
«А чого ти дивуєшся?» «Та поки їхала – то вздовж
посадки перед дорожнім знаком ворони
ходили по дорозі й визбирували зерно».
День після того розмовляю з приятелем
дитинства «Поїду, – каже, – обрізати акації».
Він так, як і моя мама, рідко навідується до родинних місць.
Мабуть, пам’ятає голос Джуринки,
полинові запахи глиниськ, ластівок перед дощем,
наші дитячі мандри і купання в річці, –
тому який хосен часто навідуватися,
якщо усе носиш в пам’яті, як коробку сірників,
про всяк випадок? «Половина хатів, – каже, – порожні.
Ковалишана – завалилася. Старий клюб – завалився.
А що в тебе? – питає. «Та переклав вірш Карвера».
«Що за вірш?». «Про ворону». «Про звичайну ворону? –
дивується. «Так, – відповідаю, – хіба вороні не місце в поезії?».
«У тих акаціях – зізнається, – стільки воронячих гнізд».
Я уявляю як пилкою він різатиме вузлувате
гілля. Як падатимуть долі воронячі гнізда,
як тягтиме їх до шопи, бо придадуться на розпал.
Навесні ворони знову моститимуть гнізда,
але не в акаціях. Знайдуть, мудрагелі, собі інші дерева.
Нестимуться самки. Відкладатимуть в гнізда,
наче вимащені в глині, подовгасті яйця,
а влітку уздовж лінії горизонту летітимуть
зграями убік Пожежа. «А, може, тому що війна, –
сказала мама, почувши переклад, –
так багато у нашому небі вороння?»
19.10.2024