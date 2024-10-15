У Росії засудили французького політолога до трьох років колонії.

Лорана Вінатьє звинуватили в збиранні військової інформації без реєстрації «іноаґентом».

Замоскворецький районний суд Москви засудив громадянина Франції, політолога та експерта швейцарського «Центру гуманітарного діалогу» Лорана Вінатьє (Laurent Vinatier) до трьох років колонії у справі про збирання військових даних без реєстрації «іноземного агента» (частина 3 статті 330.1 КК РФ). Про це повідомила міжнародна французька радіостанція RFI.

За версією слідства, француз протягом кількох років не реєструвався в Міністерстві юстиції Росії як «іноаґент», а також здійснював «цілеспрямований збір відомостей у галузі військової та військово-технічної діяльності Росії». Вінатьє, зокрема, звинуватили в тому, що він зустрічався з трьома росіянами і збирав відомості «про мобілізацію, бойову підготовку військ, а також про політичну ситуацію, які можуть бути використані проти безпеки Росії».

Захист просив призначити Винатьє грошовий штраф. Державне обвинувачення вимагало для підсудного три роки та три місяці позбавлення волі.

Про затримання Винатьє стало відомо ще шостого червня цього року. Наступного дня француз визнав свою провину. Він заявив, що мав «прекрасну бесіду зі слідчим». Як стверджують російські слідчі органи, на прохання громадянина Франції справа розглядалася в особливому порядку, тобто без подання доказів.

На судовому процесі Винатьє заявив, що у нього на утриманні перебувають двоє неповнолітніх дітей, 18-річна донька та літні батьки. «Не боюся сказати, що я закохався у Росію. Це підтверджується моїм особистим життям, моя дружина – росіянка, мої друзі росіяни. Я жив російським життям і досі навіть останні чотири місяці живу російською атмосферою. Я прошу врахувати життя моєї родини. Все, що я прошу, ваша честь, це справедливе та поблажливе рішення», – сказав він і перепросився за те, що «не дотримувався закону».

Президент Франції Емманюель Макрон називав звинувачення щодо Вінатьє частиною «кампанії дезінформації Москви», яка ведеться на тлі вторгнення в Україну, і підкреслив, що француз «набуде всіх форм консульського захисту, які необхідні в такому випадку».

Лоран Вінатьє – доктор політології, фахівець з пострадянського простору та автор кількох книг, у тому числі «Росія: чеченський глухий кут» (Russie: l’impasse tchétchène), опублікованої у Франції у 2007 році, а також «Росія від Путіна до Медведєва» (La Russie, de Poutine à Medvedev), виданої 2008 року. Він мешкав у Швейцарії працював консультантом НАТО, Міжнародного комітету Червоного Хреста та організації Small Arms Survey. Вінатьє часто приїжджав до Росії у робочі відрядження за завданням НКО «Гуманітарний діалог». Він чудово володів російською мовою. Російській владі була добре відома діяльність Вінатьє: вона видавали йому візи з 2014 року, включно з періодом повномасштабних бойових дій в Україні.