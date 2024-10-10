В Україні запустили сервіс для пошуку психологів Ucare. 

10 жовтня у всьому світі відзначають День психічного здоров'я. Близько 10 мільйонів людей в Україні мають ризик виникнення психічних порушень, - повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ, доктор Ганс Клюге. Про те, які психологічні проблеми найчастіше турбують українців протягом останніх трьох років, не зі слів, а із власної практики знає команда, яка у 2022 році створила проєкт Ucare, що трансформувався у мобільний додаток.

З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України, кілька сотень українських психологів та психотерапевтів об’єдналися в онлайн-платформу Ucare. Проєкт спершу працював на волонтерських засадах і допомога надавалась безкоштовно, згодом його підтримали міжнародні фонди та організації, що дозволило надавати безкоштовну психологічну підтримку українцям надалі. За два з половиною роки діяльності спеціалісти унікального проєкту провели понад 27 тисяч консультацій - для більше ніж 5 тисяч людей. Насамперед сервіс був орієнтований на допомогу внутрішньо переміщеним особам, біженцям, постраждалим від насильства, сім'ям загиблих та очевидцям війни.

Велика кількість клієнтів дозволила Ucare побачити певні тенденції. Так найбільше до спеціалістів проєкту надійшло запитів, пов’язаних з військовими діями та їхніми наслідками. Також серед найпоширеніших звернень - такі: криза сімейних стосунків через розділення сімей, стосунки батьків та дітей, що втратили почуття безпеки у родинному колі, втрата, горювання і запити, пов’язані з насильством. Територіально психологи та психотерапевти Ucare охопили всю Україну, хоча найчастіше до них зверталися жителі Київської, Львівської та Харківської областей, а також українці, які перебувають за межами України. Близько 80% запитів - від жінок у віці 26-35 років.

"Зараз ми розробили додаток, який допомагає українцям знайти свого психолога. Наш сервіс - це наша відповідь викликам часу, - розповідає СЕО і засновниця сервісу Ucare Ірина Городецька. - Прагнемо посприяти відновленню ментального здоров’я українців, надаючи їм доступ до якісних психотерапевтичних послуг. Задля цього ми об’єднали понад 500 найкращих, досвідчених, перевірених, сертифікованих психологів та психотерапевтів України різних напрямків на єдиній платформі. Працюємо з різними завданнями – від дитячої психотерапії до корпоративної терапії. Наш сервіс дозволяє знайти ідеального фахівця та отримати професійну допомогу з комфортом і зручністю. Ми створили простір турботи, де кожен може отримати якісну підтримку у подоланні життєвих випробувань та відновленні свого психічного здоров’я. Прагнемо, аби наше суспільство було таким, де кожен, хто цього потребуватиме, матиме доступ до професійної психологічної допомоги - задля повноцінного і здорового життя".

Водночас важливі тенденції нещодавно оприлюднили у звіті Gradus Research Company - з дослідження на тему “Психічне здоров’я та ставлення українців до психологічної допомоги під час війни”, яке провели у січні 2024-го. За цим дослідженням, 13% українців визначають свій ментальний стан як незадовільний. Ще 36% опитаних вважають свій ментальний стан задовільним, а 51% - оцінюють його на середньому рівні. Топ-3 емоцій, які відзначають у себе респонденти: втома (46%), напруженість (44%) і надія (31%). Порівнюючи із 2023 роком, збільшилась кількість тих, хто переживає напруженість, страх, гнів, роздратування, безсилля, розчарування та відчай, й водночас зменшилась частка тих, хто відчуває надію. При цьому причинами відчуття стресу або сильної знервованості останнім часом опитані українці найчастіше називали повномасштабну війну з Росією (72%), фінансові складнощі (41%) і соціально-політичну ситуацію в країні (38%).

Щодо звернення по допомогу до спеціалістів, то 78% респондентів ніколи не відвідувала психолога/психотерапевта, проте 40% із них не виключають такі звернення у майбутньому.