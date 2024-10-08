Турбулентна невизначеність

Особливо велика кількість прогнозів з’являється тоді, коли вирахувати навіть дуже приблизно нічого неможливо. Саме в такий час провидці переконують решту двоногих, що все буде дуже добре або дуже погано, навіть, якщо все буде навпаки. Огляд подій тижня в Україні.

Гість тижня

Найдурнішим коментарем до приїзду в Україну нового генерального секретаря НАТО в Україну була жваво експлуатована теза «Рютте з’явився в Києві, щоб зменшити резонанс від виходу ЗСУ з Вугледара». Насправді колишній прем’єр Нідерландів, який очолив Альянс, і вже через кілька десятків годин після того був в Україні не міг поїхати в якомусь іншому керунку, бо саме в нас твориться майбутнє Європи і від України залежатиме як житиме Старий Світ – або під кирзаком і в шапці-вушанці, або спокійно переварюючи брі з хамоном, запиваючи просеко і «Виборовою».

В Києві Марк Рютте зробив собі гарний паблісіті. «Для мене було важливо, щоб я приїхав в Україну на початку свого мандату для того, щоб вам стало чітко зрозуміло, народу України і всім, хто спостерігає, що НАТО стоїть з Україною. Як у нового генерального секретаря, для мене пріоритет і привілей просувати вперед цю підтримку, працюючи з вами, забезпечуючи, щоб Україна перемогла», - визнав Рютте. Фраза генсека-неофіта «Україна стає сильнішою день за днем, як ніколи раніше стає готовою до вступу в НАТО. І це, по суті, дозволяє побудувати місток до членства України в НАТО. І я думаю, що настане день, коли Україна стане повноправним членом НАТО. І дозвольте мені додати до цього, якщо хтось думає інакше, Росія в цьому питанні не має ніякого впливу і вето» мала б підняти настрій українцям ще на порядок.

Але в Альянсі є Словаччина, а в Словаччині є прем’єр Фіцо, який каже «Поки я буду прем'єр-міністром Словацької Республіки, я керуватиму депутатами, яких я, як голова партії, тримаю під політичним контролем, щоб вони ніколи не погоджувалися на членство України в НАТО». Чомусь Роберт Фіцо дійшов до висновку, що вступ України в НАТО стане хорошою основою для початку Третьої світової війни. Все наговорене скандальним словаком втім не завадило йому через кілька годин зустрітися з українським колегою. Фіцо був ввічливим і дурниць не говорив.

Міжнародне тижня

Про роль НАТО і любителів шапок-вушанок гарну ілюстрацію зробили в міністерстві закордонних справ КНДР. «Публікація заяви, приурочена до візиту нового генсека НАТО в Україну, чітко свідчить про те, що НАТО збирається вийти на першу лінію фронту протистояння проти КНДР, не задовольняючись екстремальним використанням переваг свого боса (США – авт.)», - сказали у тому далекосхідному відомстві.

Що має зацофаний північ Кореї до проблеми Північно-Атлантичного блоку знають тільки в Пхеньяні, а для українців важливіші інші голоси з-за кордону. Наприклад, варто зважати на думку Марко Рубіо. Поважний американський сенатор від Республіканської партії поділився своїми роздумами про майбутнє: «Я не на боці РФ, але, на жаль, реальність така, що шлях для України до закінчення цього – це врегулювання через перемовини... Ми сподіваємось, що коли прийде час, українська сторона матиме більше впливу, ніж російська».

В Європі так само як в Сполучених Штатах досі не дійшли спільної думки стосовно дозволу бити українцям їхньою зброєю по території країни окупанта. У Німеччині з цього приводу міністр закордонних справ Анналена Бербок навіть відійшла від ієрархічної дисципліни і на відміну від свого безпосереднього шефа Олафа Шольца підтримала ідею постачання Україні Заходом далекобійних ракет для самооборони.

Прогноз тижня

На зламі століть був популярним заклик «Кохайтеся! Нас знову повинно бути п’ятдесят мільйонів». Зараз про такі цифри вже не згадують, а демографічні перспективи виглядають геть сумно. У серпні в міністерстві юстиції порахували, що за перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. За той самий період було зафіксовано 250 972 смертей. У порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення народжуваність цьогоріч скоротилася у півтори рази…

Тепер перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак прогнозує, що до 2040 року в Україні може залишитися приблизно 25 млн населення і констатує, що нині на території України проживає близько 31 млн населення, ще 5 млн — за кордоном і до 5 млн — на тимчасово окупованих територіях.

Щоправда, місяць тому прем'єр Шмигаль нарахував за кордоном 7,5 млн громадян України з яких 75% планують повернутися в майбутньому на батьківщину. Якщо з кількістю співвітчизників за кордоном у чиновників немає консенсусу, то і з процентом «повертанців» виникають сумніви.





Гроші тижня

Час від часу посполитим можливо для підняття настрою видають історії про корупціонерів затриманих компетентними органами. Колись легендою став суддя-посівач Зварич, який наколядував мільйони грошових одиниць в різних валютах, тепер у нього виросла гідна зміна.

Свіжа історія боротьби з хабарниками робилася за класичним сценарієм. Перше стало відомо, що СБУ затримала директора з контрольно-ревізійної роботи корпорації «Енергоатом» Олександра Скопича, який вимагав від якоїсь компанії хабар розміром у 100 тис гривень. «Запакували» вимагача безпосередньо біля офісу тієї фірми.

Коли законослухняні громадяни насміялися з хабарника-жебрака, на суд публіки вийшла керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа з сином. За інформацією ДБР, вдома в них знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці довго перераховували вилучені коштовності і нерухомість, якою володіють затримані, наголошували, що знайдено низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами і для пікантності сюжету згадували про те як затримана хотіла частину готівки викинути в поліетиленових пакетах через вікно. Якби то сталося і така купа грошових знаків впала комусь на голову, то пані Крупу могли б звинуватити не лише в незаконному збагаченні, а й у ненавмисному вбивстві.

Історія вийшла гучна і популярність в народі здобула, тепер затримана заплатить 500 млн гривень застави і вийде на свободу. Якщо син буде чемний, то і за нього заставу внесуть. За законами жанру.